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  4. Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Линце?
WTA
03 февраля 2025, 04:46 |
113
0

Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Линце?

2 февраля украинки уступили Тимее Бабош и Луизе Стефани в поединке за титул

03 февраля 2025, 04:46 |
113
0
Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Линце?
WTA. Сестры Киченок Людмила и Надежда

2 февраля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного разряда на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).

В поединке за трофей украинки в трех сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) со счетом 6:1, 5:7, [4:10].

За свои выступления на кортах Линца сестры Киченок на двоих заработали €28,700 ($14,350 каждой) и 325 очков.

Тимеа и Луиза получили общий чек практически на 20 тысяч долларов больше – $47,220.

Ранее стало известно, сколько заработали Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская за выступления в одиночном разряде Линца.

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Неудачный день финалов. Сестры Киченок не сумели завоевать трофей в Линце
призовые Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Линц Тимеа Бабош Луиза Стефани
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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