Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Линце?

2 февраля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного разряда на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).

В поединке за трофей украинки в трех сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) со счетом 6:1, 5:7, [4:10].

За свои выступления на кортах Линца сестры Киченок на двоих заработали €28,700 ($14,350 каждой) и 325 очков.

Тимеа и Луиза получили общий чек практически на 20 тысяч долларов больше – $47,220.

Ранее стало известно, сколько заработали Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская за выступления в одиночном разряде Линца.