Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Линце?
2 февраля украинки уступили Тимее Бабош и Луизе Стефани в поединке за титул
2 февраля украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок уступили в финале парного разряда на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).
В поединке за трофей украинки в трех сетах проиграли тандему Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) со счетом 6:1, 5:7, [4:10].
За свои выступления на кортах Линца сестры Киченок на двоих заработали €28,700 ($14,350 каждой) и 325 очков.
Тимеа и Луиза получили общий чек практически на 20 тысяч долларов больше – $47,220.
Ранее стало известно, сколько заработали Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская за выступления в одиночном разряде Линца.
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