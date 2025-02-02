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  4. Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
WTA
02 февраля 2025, 19:25 |
2068
3

Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце

2 февраля в решающем поединке украинка проиграла Александровой в трех сетах

02 февраля 2025, 19:25 |
2068
3
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Екатерина Александровой в финале турнира WTA 500 в Линце.

За свои выступления на австрийских кортах украинка заработала €87,825. Александрова получила €142,610.

Также в Линце выступили еще две украинки: Ангелина Калинина и Элина Свитолина.

Калинина проиграла в 1-м раунде Кларе Таусон. Ее чек составил €9,829.

Свитолина получила статус второй сеяной и стартовала со 2-го круга. Там она уступила Анне Блинковой. Заработок Элины – €13,651.

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Даяна Ястремская Екатерина Александрова Элина Свитолина Ангелина Калинина WTA Линц призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Vitason
Непогано!!Але могло бути краще!!Звідки такі чеки беруться,навіть ті ,які програли в першому колі ,як Калініна 10 штук 
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apepa
Халявные бабки.. пойду в теннисиськи пусть меня научат!
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