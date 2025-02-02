Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Екатерина Александровой в финале турнира WTA 500 в Линце.

За свои выступления на австрийских кортах украинка заработала €87,825. Александрова получила €142,610.

Также в Линце выступили еще две украинки: Ангелина Калинина и Элина Свитолина.

Калинина проиграла в 1-м раунде Кларе Таусон. Ее чек составил €9,829.

Свитолина получила статус второй сеяной и стартовала со 2-го круга. Там она уступила Анне Блинковой. Заработок Элины – €13,651.