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Франция
02 февраля 2025, 23:48 |
72
0

Устроили голевую перестрелку. Марсель обыграл Лион в матче на 5 голов

Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу Марселя

02 февраля 2025, 23:48 |
72
0
Устроили голевую перестрелку. Марсель обыграл Лион в матче на 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля состоялся матч 20-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом».

Игра прошла на стадионе «Стад Велодром» в Марселе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За хозяев забитыми мячами отметились нападающий Мейсон Гринвуд, хавбек Адриен Рабьо и форвард Луис Энрике.

Гости ответили голами хавбека Корентена Толиссо и форварда Александра Ляказетта.

В турнирной таблице «Марсель», имея в своем активе 40 очков, занимает второе место. «Лион» набрал 30 пунктов и занимает седьмую позицию.

Лига 1. 20-й тур. 2 февраля

Марсель – Лион – 3:2

Голы: Гринвуд, 61, Рабьо, 64, Энрике, 85 – Толиссо, 53, Ляказетт, 72

Ренн – Страсбург – 1:0

Гол: Бла, 89

Реймс – Нант – 1:2

Голы: Кастеллетто, 45+1 (автогол) – Аблин, 42, Мостафа, 70

Анже – Гавр – 1:1

Голы: Анен, 90 – Аю, 73

Тулуза – Ницца – 1:1

Голы: Маккензи, 85 – Лаборд, 18

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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