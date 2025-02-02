Устроили голевую перестрелку. Марсель обыграл Лион в матче на 5 голов
Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу Марселя
2 февраля состоялся матч 20-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом».
Игра прошла на стадионе «Стад Велодром» в Марселе.
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За хозяев забитыми мячами отметились нападающий Мейсон Гринвуд, хавбек Адриен Рабьо и форвард Луис Энрике.
Гости ответили голами хавбека Корентена Толиссо и форварда Александра Ляказетта.
В турнирной таблице «Марсель», имея в своем активе 40 очков, занимает второе место. «Лион» набрал 30 пунктов и занимает седьмую позицию.
Лига 1. 20-й тур. 2 февраля
Марсель – Лион – 3:2
Голы: Гринвуд, 61, Рабьо, 64, Энрике, 85 – Толиссо, 53, Ляказетт, 72
Ренн – Страсбург – 1:0
Гол: Бла, 89
Реймс – Нант – 1:2
Голы: Кастеллетто, 45+1 (автогол) – Аблин, 42, Мостафа, 70
Анже – Гавр – 1:1
Голы: Анен, 90 – Аю, 73
Тулуза – Ницца – 1:1
Голы: Маккензи, 85 – Лаборд, 18
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