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  4. Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Упустила титул. Видеообзор матча
WTA
02 февраля 2025, 18:37 |
638
0

Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Упустила титул. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 500 в Линце

02 февраля 2025, 18:37 |
638
0
Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Упустила титул. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела завоевать трофей на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В финале украинка в трех сетах проиграла Екатерине Александровой со счетом 2:6, 6:3, 5:7 за 2 часа и 13 минут.

В третьей партии украинка побеждала 3:0, но растеряла преимущество. В 12-м гейме Даяна отдала свою подачу с 0:40.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Екатерина Александрова

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Даяна Ястремская Екатерина Александрова видео теннисные видеообзоры WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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