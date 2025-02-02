WTA02 февраля 2025, 18:37 |
638
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Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Упустила титул. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 500 в Линце
02 февраля 2025, 18:37 |
638
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2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела завоевать трофей на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.
В финале украинка в трех сетах проиграла Екатерине Александровой со счетом 2:6, 6:3, 5:7 за 2 часа и 13 минут.
В третьей партии украинка побеждала 3:0, но растеряла преимущество. В 12-м гейме Даяна отдала свою подачу с 0:40.
Видеообзор матча Даяна Ястремская – Екатерина Александрова
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