Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Упустила титул. Видеообзор матча

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела завоевать трофей на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В финале украинка в трех сетах проиграла Екатерине Александровой со счетом 2:6, 6:3, 5:7 за 2 часа и 13 минут.

В третьей партии украинка побеждала 3:0, но растеряла преимущество. В 12-м гейме Даяна отдала свою подачу с 0:40.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Екатерина Александрова