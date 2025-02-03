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  4. Назван самый высокооплачиваемый форвард планеты. Это не Мбаппе, не Холанд
Испания
03 февраля 2025, 04:20 |
339
0

Назван самый высокооплачиваемый форвард планеты. Это не Мбаппе, не Холанд

Больше всех зарабатывает Криштиану Роналду

03 февраля 2025, 04:20 |
339
0
Назван самый высокооплачиваемый форвард планеты. Это не Мбаппе, не Холанд
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport составил рейтинг самых высокооплачиваемых форвардов в мире.

Вне конкуренции находится форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который зарабатывает безумные 3 231 230 фунтов стерлингов в неделю. Вторая строчка у Карима Бензема из саудовского клуба «Аль-Иттихад», француз получает в неделю 1 607 211 фунтов стерлингов. Тройку лидеров замкнул нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски – £538 484.

Четвертую строчку рейтинга занял Эрлинг Холанд (£525 000), а 5-й – Килиан Мбаппе (£502 253).

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг самых высокооплачиваемых форвардов в мире от GiveMeSport

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GiveMeSport Роберт Левандовски Криштиану Роналду Карим Бензема зарплаты финансы рейтинг Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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