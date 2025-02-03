Назван самый высокооплачиваемый форвард планеты. Это не Мбаппе, не Холанд
Больше всех зарабатывает Криштиану Роналду
Известный британский портал GiveMeSport составил рейтинг самых высокооплачиваемых форвардов в мире.
Вне конкуренции находится форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который зарабатывает безумные 3 231 230 фунтов стерлингов в неделю. Вторая строчка у Карима Бензема из саудовского клуба «Аль-Иттихад», француз получает в неделю 1 607 211 фунтов стерлингов. Тройку лидеров замкнул нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски – £538 484.
Четвертую строчку рейтинга занял Эрлинг Холанд (£525 000), а 5-й – Килиан Мбаппе (£502 253).
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг самых высокооплачиваемых форвардов в мире от GiveMeSport
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