Назван самый высокооплачиваемый форвард планеты. Это не Мбаппе, не Холанд

Известный британский портал GiveMeSport составил рейтинг самых высокооплачиваемых форвардов в мире.

Вне конкуренции находится форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который зарабатывает безумные 3 231 230 фунтов стерлингов в неделю. Вторая строчка у Карима Бензема из саудовского клуба «Аль-Иттихад», француз получает в неделю 1 607 211 фунтов стерлингов. Тройку лидеров замкнул нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски – £538 484.

Четвертую строчку рейтинга занял Эрлинг Холанд (£525 000), а 5-й – Килиан Мбаппе (£502 253).

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг самых высокооплачиваемых форвардов в мире от GiveMeSport