2 февраля в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем стадионе принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

«Арсенал» с самого начала получил преимущество, и уже на 2-й минуте Эдегор открыл счет. Во втором тайме Холанд восстановил равенство на 55-й минуте, но «Арсенал» очень быстро вышел вперед, и уже на 56-й минуте Партей вывел команду в лидеры. Затем последовали голы Льюиса-Скелли на 62-й и Хаверца на 76-й, а в добавленное время Нванери поставил точку в разгроме. «Арсенал» продолжает бороться за чемпионство и сейчас находится на втором месте с 50 очками, в то время как «Манчестер Сити» на 4-м месте с 41 пунктом. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко не выходил на поле.

Фанаты «Арсенала» очень рады такой разгромной победе. Считают, что вся команда постаралась как никогда в этом сезоне.

AtwoliiYa: «Какая игра, какая победа! Партей был так хорош сегодня, Хаверц стал лучше играть во втором тайме. Возвращаемся к гонке за титул. Льюис-Скелли – лучший игрок матча».

AFC Dark Arts: «Дядя Микель, клянусь Богом, ты изменил мою жизнь. Ты заслуживаешь любой поддержки со стороны болельщиков, игроков, совета директоров, владельцев».

AFC_Saks: «Пожалуй, наше лучшее выступление за последние 2 года. Прекрасный матч».

Tolzy: «Продлите контракт с Томасом Партей сейчас! Пожалуйста!!!».

Javier: «Итан Нванери заставил замолчать шумных соседей. Хаверц снова пришел, чтобы им испортить праздник, как это было в финале Лиги чемпионов. Партей разрушил их вечеринку с равенством. Льюис-Скелли весело покуражился. Эдегор сыграл как старый гвардеец. «Арсенал» положил конец шумным соседям».

Daniel Newman: «Какой день для фанатов «Арсенала». Горжусь этой командой. Много работы, но эти молодые ребята набирают обороты».

Judithoflagos: «Брат, я не могу дышать, кто-нибудь, дайте мне кислород, «Арсенал» разнес «Сити» в пух и прах».

Mohamad Adnan Nazir: «Арсенал» сегодня нас полностью превзошел доминирующим, клиническим и уровнем выше. Никаких оправданий».

Ray: «Болельщики «Арсенала»» будут праздновать эту победу, как будто это финал ЛЧ, чтобы в следующих играх стать снова невидимыми. Ждем вас всех на ответном матче».