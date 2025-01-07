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Англия
07 января 2025, 17:21 | Обновлено 07 января 2025, 17:37
1802
1

«Клуб ждет ответов». Британский журналист – о допинг-скандале Мудрика

Бобби Винсент дал краткий комментарий по делу Михаила

07 января 2025, 17:21 | Обновлено 07 января 2025, 17:37
1802
1
«Клуб ждет ответов». Британский журналист – о допинг-скандале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист football.london Бобби Винсент прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика и рассказал, чего стоит ждать от «синих» в зимнее трансферное окно.

«Никаких новостей у меня по Мудрику нет. Клуб все еще ждет ответов по ряду вопросов в этом деле.

Относительно зимнего трансферного окна в начале месяца мне сказали, что оно будет тихим в плане приобретений, поскольку клуб доволен составом и тем, как команда выступала в этом сезоне до сих пор.

Ситуация с травмой центрального защитника, возможно, изменила это, но трансферы в январе всегда сложны, и довольно часто клубы платят больше, чем нужно, чтобы получить свои цели.

Единственный вариант, при котором возможны несколько трансферов в этом месяце, – это если клуб избавится от нескольких игроков», – цитирует Винсента football.london.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Тим Сергей
ото шахта впарила так впарила им
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