Жена Лунина откровенно призналась, хотят ли они с Андреем еще детей
Супругам хватает одного сына
Анастасия Лунина, жена вратаря мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрея Лунина, в очередной раз провела день отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-stories.
Одному из пользователей стало интересно, не хотят ли супруги завести еще хотя бы одного ребенка. Ответ Анастасии удивил своей категоричностью.
«Нет», – написала 29-летняя красавица.
Напомним, что сейчас Андрей и Анастасия воспитывают только одного ребенка – 3-летнего сына, которого также назвали Андреем.
ФОТО. Жена Лунина откровенно призналась, хотят ли они с Андреем еще детей
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