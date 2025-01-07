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  4. Жена Лунина откровенно призналась, хотят ли они с Андреем еще детей
Испания
07 января 2025, 15:27 |
369
1

Жена Лунина откровенно призналась, хотят ли они с Андреем еще детей

Супругам хватает одного сына

07 января 2025, 15:27 |
369
1
Жена Лунина откровенно призналась, хотят ли они с Андреем еще детей
Instagram. Анастасия и Андрей Лунины

Анастасия Лунина, жена вратаря мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрея Лунина, в очередной раз провела день отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-stories.

Одному из пользователей стало интересно, не хотят ли супруги завести еще хотя бы одного ребенка. Ответ Анастасии удивил своей категоричностью.

«Нет», – написала 29-летняя красавица.

Напомним, что сейчас Андрей и Анастасия воспитывают только одного ребенка – 3-летнего сына, которого также назвали Андреем.

ФОТО. Жена Лунина откровенно призналась, хотят ли они с Андреем еще детей

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) дети Реал Мадрид lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Иван Петров
Вони просто не знають, як назвати наступну дитину
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