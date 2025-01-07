Анастасия Лунина, жена вратаря мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрея Лунина, в очередной раз провела день отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-stories.

Одному из пользователей стало интересно, не хотят ли супруги завести еще хотя бы одного ребенка. Ответ Анастасии удивил своей категоричностью.

«Нет», – написала 29-летняя красавица.

Напомним, что сейчас Андрей и Анастасия воспитывают только одного ребенка – 3-летнего сына, которого также назвали Андреем.

ФОТО. Жена Лунина откровенно призналась, хотят ли они с Андреем еще детей