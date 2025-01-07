Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, на какой турнир заявлена Стародубцева после Australian Open 2025
WTA
07 января 2025, 18:58 |
236
0

Известно, на какой турнир заявлена Стародубцева после Australian Open 2025

Юлия планирует сыграть на соревнованиях WTA 250 в Сингапуре

07 января 2025, 18:58 |
236
0
Известно, на какой турнир заявлена Стародубцева после Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева заявлена на хардовый турнир WTA 250 в Сингапуре.

Соревнования пройдут с 27 января по 2 февраля – на неделе после Открытого чемпионата Австралии 2025, где Юлия начнет выступления сразу из основной сетки.

Стародубцева в Сингапуре пока идет первой в альтернативном списке на попадание в основу. Юлия – единственная представительница Украины, которая планирует сыграть на кортах Сингапура.

Турнир в Сингапуре в 2025 пройдет впервые с 2020 года.

Еще три украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина после Aus Open заявлены на пятисотник в Линце.

По теме:
Рейтинг WTA. Калинина вернулась в топ-50, Свитолина потеряла позиции
Стародубцева попала в основу Aus Open после отказа экс-первой ракетки мира
Стародубцева снялась с матча в Окленде против соперницы из Румынии
Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея и обыграл Алькараса
Теннис | 07 января 2025, 19:38 0
ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея и обыграл Алькараса
ВИДЕО. Джокович потренировался под руководством Маррея и обыграл Алькараса

Энди будет тренером Новака на Australian Open 2025

«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
Бокс | 07 января 2025, 13:37 0
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа
«Его выносили». Известный боксер оценил шансы Кличко против Фьюри и Джошуа

Сергей Богачук положительно относится к возможному возвращению легенды

Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Футбол | 07.01.2025, 08:57
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Футбол | 07.01.2025, 11:47
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
«Вообще не в кайф». Лидер Динамо сделал откровенное заявление на сборах
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Бокс | 07.01.2025, 11:29
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
06.01.2025, 22:58 12
Футбол
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
06.01.2025, 09:05 13
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
06.01.2025, 07:49 4
Футбол
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
«Я на это даже не смотрел». Известный чемпион о реванше Усик – Фьюри
06.01.2025, 08:03 2
Бокс
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
Известный промоутер Боб Арум отреагировал на возвращение Кличко в бокс
06.01.2025, 04:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем