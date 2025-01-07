Известно, на какой турнир заявлена Стародубцева после Australian Open 2025

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева заявлена на хардовый турнир WTA 250 в Сингапуре.

Соревнования пройдут с 27 января по 2 февраля – на неделе после Открытого чемпионата Австралии 2025, где Юлия начнет выступления сразу из основной сетки.

Стародубцева в Сингапуре пока идет первой в альтернативном списке на попадание в основу. Юлия – единственная представительница Украины, которая планирует сыграть на кортах Сингапура.

Турнир в Сингапуре в 2025 пройдет впервые с 2020 года.

Еще три украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина после Aus Open заявлены на пятисотник в Линце.