«Цыганков – главное усиление». Жирона дождалась возвращения украинца

По информации AS, в «Жироне» довольны тем, что последнюю неделю украинский полузащитник Виктор Цыганков проводит полноценные тренировки и больше не испытывает проблем с мышцами, которые мешали игроку в первой части сезона.

Учитывая отсутствие планов на новичков в январе, Цыганкова назвали «главным усилением команды на старте года».

Ожидается, что хавбек сборной Украины с первых минут выйдет на первый для команды года против «Алавеса» 11 января.

Виктор в первой части сезона провел лишь 10 матчей и забил 1 гол.