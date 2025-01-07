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Испания
07 января 2025, 18:31 | Обновлено 07 января 2025, 18:33
192
0

«Цыганков – главное усиление». Жирона дождалась возвращения украинца

В команде очень довольны, что Виктор готов играть

07 января 2025, 18:31 | Обновлено 07 января 2025, 18:33
192
0
«Цыганков – главное усиление». Жирона дождалась возвращения украинца

По информации AS, в «Жироне» довольны тем, что последнюю неделю украинский полузащитник Виктор Цыганков проводит полноценные тренировки и больше не испытывает проблем с мышцами, которые мешали игроку в первой части сезона.

Учитывая отсутствие планов на новичков в январе, Цыганкова назвали «главным усилением команды на старте года».

Ожидается, что хавбек сборной Украины с первых минут выйдет на первый для команды года против «Алавеса» 11 января.

Виктор в первой части сезона провел лишь 10 матчей и забил 1 гол.

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Иван Зинченко Источник: AS
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