Испания07 января 2025, 18:31 | Обновлено 07 января 2025, 18:33
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«Цыганков – главное усиление». Жирона дождалась возвращения украинца
В команде очень довольны, что Виктор готов играть
07 января 2025, 18:31 | Обновлено 07 января 2025, 18:33
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По информации AS, в «Жироне» довольны тем, что последнюю неделю украинский полузащитник Виктор Цыганков проводит полноценные тренировки и больше не испытывает проблем с мышцами, которые мешали игроку в первой части сезона.
Учитывая отсутствие планов на новичков в январе, Цыганкова назвали «главным усилением команды на старте года».
Ожидается, что хавбек сборной Украины с первых минут выйдет на первый для команды года против «Алавеса» 11 января.
Виктор в первой части сезона провел лишь 10 матчей и забил 1 гол.
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