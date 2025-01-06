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  4. Трубин не помог. Игроков Бенфики раскритиковали из-за реакции на поражение
Португалия
06 января 2025, 07:10 |
152
0

Трубин не помог. Игроков Бенфики раскритиковали из-за реакции на поражение

Подопечные Бруну Лаже проиграли «Браге» в матче 17-го тура чемпионата

06 января 2025, 07:10 |
152
0
Трубин не помог. Игроков Бенфики раскритиковали из-за реакции на поражение
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

4 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Брагой». Хозяева, в составе которых весь матч сыграл украинский вратарь Анатолий Трубин, уступили со счетом 1:2.

Издание A Bola раскритиковало футболистов лиссабонского клуба из-за отсутствия реакции и комментариев после неудачи:

«Игроки «Бенфики» не отреагировали на поражение от «Браги», хотя обычно используют свои социальные сети для высказываний после поединков клуба. Ситуация, которая вызывает удивление – возможно, существовало внутреннее решение клуба не сообщать о последних событиях внутри раздевалки.

Болельщики увидели реакцию только от аргентинских игроков – Отаменди и ди Марии, но это были не те слова, которых все ждали. Игроки недовольны стратегией наставника Бруну Лаже и даже не скрывали этого. Фанаты не уверены, что такая позиция уместна после неудач», – отмечает издание.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, однако стал худшим среди всех игроков. «Брага» нанесла два удара в створ ворот и забила два гола.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Брага Анатолий Трубин Бруну Лаже Николас Отаменди Анхель Ди Мария A Bola
Микола Титюк Источник: A Bola
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