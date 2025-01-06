Трубин не помог. Игроков Бенфики раскритиковали из-за реакции на поражение
Подопечные Бруну Лаже проиграли «Браге» в матче 17-го тура чемпионата
4 января состоялся матч 17-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Брагой». Хозяева, в составе которых весь матч сыграл украинский вратарь Анатолий Трубин, уступили со счетом 1:2.
Издание A Bola раскритиковало футболистов лиссабонского клуба из-за отсутствия реакции и комментариев после неудачи:
«Игроки «Бенфики» не отреагировали на поражение от «Браги», хотя обычно используют свои социальные сети для высказываний после поединков клуба. Ситуация, которая вызывает удивление – возможно, существовало внутреннее решение клуба не сообщать о последних событиях внутри раздевалки.
Болельщики увидели реакцию только от аргентинских игроков – Отаменди и ди Марии, но это были не те слова, которых все ждали. Игроки недовольны стратегией наставника Бруну Лаже и даже не скрывали этого. Фанаты не уверены, что такая позиция уместна после неудач», – отмечает издание.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч, однако стал худшим среди всех игроков. «Брага» нанесла два удара в створ ворот и забила два гола.
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