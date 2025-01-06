Полгода в клубе. Полузащитник Ромы может перебраться в Англию
«Сандерленд» заинтересован в приобретении француза Энцо Ле Фе
Полузащитник итальянской «Ромы» Энцо Ле Фе может перебраться в английский Чемпионшип – французом заинтересовался «Сандерленд».
Журналист Маттео Моретто рассказал, что руководство английского клуба провело переговоры с окружением игрока и сообщило Энцо о своем намерении организовать трансфер в январе.«Сандерленд» собирается сделать римскому клубу официальный запрос о трансфере в ближайшее время – «Черные коты» работают над предложением.
«Рома» не планирует удерживать футболиста и готово отпустить Ле Фе в другой чемпионат, если римский клуб устроит предлагаемая цена. Французский полузащитник не стал игроком основного состава и не сможет рассчитывать на постоянную игровую практику в Риме.
Энцо Ле Фе в этом сезоне провел за «Рому» 10 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Игрок перешел в итальянский чемпионат полгода назад из «Ренна» за 23 млн евро.
Ранее сообщалось, что лидер «Ромы» Пауло Дибала может продлить контракт с римским клубом.
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