Полгода в клубе. Полузащитник Ромы может перебраться в Англию

Полузащитник итальянской «Ромы» Энцо Ле Фе может перебраться в английский Чемпионшип – французом заинтересовался «Сандерленд».

Журналист Маттео Моретто рассказал, что руководство английского клуба провело переговоры с окружением игрока и сообщило Энцо о своем намерении организовать трансфер в январе.«Сандерленд» собирается сделать римскому клубу официальный запрос о трансфере в ближайшее время – «Черные коты» работают над предложением.

«Рома» не планирует удерживать футболиста и готово отпустить Ле Фе в другой чемпионат, если римский клуб устроит предлагаемая цена. Французский полузащитник не стал игроком основного состава и не сможет рассчитывать на постоянную игровую практику в Риме.

Энцо Ле Фе в этом сезоне провел за «Рому» 10 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Игрок перешел в итальянский чемпионат полгода назад из «Ренна» за 23 млн евро.

Ранее сообщалось, что лидер «Ромы» Пауло Дибала может продлить контракт с римским клубом.