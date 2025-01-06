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  4. Полгода в клубе. Полузащитник Ромы может перебраться в Англию
Италия
06 января 2025, 08:09 |
296
0

Полгода в клубе. Полузащитник Ромы может перебраться в Англию

«Сандерленд» заинтересован в приобретении француза Энцо Ле Фе

06 января 2025, 08:09 |
296
0
Полгода в клубе. Полузащитник Ромы может перебраться в Англию
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Ле Фе

Полузащитник итальянской «Ромы» Энцо Ле Фе может перебраться в английский Чемпионшип – французом заинтересовался «Сандерленд».

Журналист Маттео Моретто рассказал, что руководство английского клуба провело переговоры с окружением игрока и сообщило Энцо о своем намерении организовать трансфер в январе.«Сандерленд» собирается сделать римскому клубу официальный запрос о трансфере в ближайшее время – «Черные коты» работают над предложением.

«Рома» не планирует удерживать футболиста и готово отпустить Ле Фе в другой чемпионат, если римский клуб устроит предлагаемая цена. Французский полузащитник не стал игроком основного состава и не сможет рассчитывать на постоянную игровую практику в Риме.

Энцо Ле Фе в этом сезоне провел за «Рому» 10 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Игрок перешел в итальянский чемпионат полгода назад из «Ренна» за 23 млн евро.

Ранее сообщалось, что лидер «Ромы» Пауло Дибала может продлить контракт с римским клубом.

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Микола Титюк Источник: Football-Italia
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