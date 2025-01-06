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  4. Вирт рассказал, кто может заменить Марино Пушича на посту главного тренера
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 06:59 | Обновлено 06 января 2025, 07:02
289
0

Вирт рассказал, кто может заменить Марино Пушича на посту главного тренера

По мнению эксперта, лучше всего на эту должность подойдет Руслан Ротань

06 января 2025, 06:59 | Обновлено 06 января 2025, 07:02
289
0
Вирт рассказал, кто может заменить Марино Пушича на посту главного тренера
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт поделился мнениями о возможной замене Марино Пушича в должности наставника донецкого «Шахтера».

«Думаю, лучше для горняков подойдет Руслан Ротань, который тренирует Александрию. Хотелось бы увидеть его в работе с топ-клубом, топ-футболистами. А также оценить, на что он способен в Европе.

Борьба за чемпионство в УПЛ – не является большой проблемой, это привычное дело для такого клуба, как «Шахтер». За первое место любой тренер будет бороться.

А вот еврокубки – это серьезный вызов. Надо сделать, чтобы команда была конкурентоспособной в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Тогда было бы интересно».

Команда горняков под руководством Марино Пушича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея 33 очка после 16 матчей.

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Юрий Вирт Шахтер Донецк Марино Пушич Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера Александрия ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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