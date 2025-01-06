Вирт рассказал, кто может заменить Марино Пушича на посту главного тренера

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт поделился мнениями о возможной замене Марино Пушича в должности наставника донецкого «Шахтера».

«Думаю, лучше для горняков подойдет Руслан Ротань, который тренирует Александрию. Хотелось бы увидеть его в работе с топ-клубом, топ-футболистами. А также оценить, на что он способен в Европе.

Борьба за чемпионство в УПЛ – не является большой проблемой, это привычное дело для такого клуба, как «Шахтер». За первое место любой тренер будет бороться.

А вот еврокубки – это серьезный вызов. Надо сделать, чтобы команда была конкурентоспособной в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Тогда было бы интересно».

Команда горняков под руководством Марино Пушича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея 33 очка после 16 матчей.