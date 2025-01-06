Младен БАРТУЛОВИЧ: «У Зари есть три хороших голкипера»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал о кадровой ситуации в команде:

«Какая из игровых линий не вызывает нареканий? Пожалуй, вратарская позиция. У нас есть три хороших голкипера, которые хорошо конкурируют между собой (Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Дмитрий Мацапура). А вот что касается других линий, то к каждой из них есть нарекания. Атакующие игроки не забивают, полузащитники могут недоработать в обороне. Словом, в каждой игровой линии нам нужно добавлять, и я в этом убежден. Главное, что есть почва для прогресса всех футболистов Зари.

Как сказался уход Эдуардо Герреро? Я считаю, что после этого мы стали играть в командную игру, и выглядеть более целостно. Герреро же больше работал индивидуально, и мог решить момент самостоятельно. Конечно, это для нас большая потеря, ведь панамец был одним из наших ключевых исполнителей в прошлом и позапрошлом сезонах. Герреро – сильный игрок, и я уверен, что наступит момент, когда он с лучшей стороны проявит себя в киевском Динамо.

Игра капитана команды Филиппа Будковского? Конечно же, доволен. Заре нужен был такой игрок. К тому же, Будковский способен повести за собой команду. У нас больше нет таких игроков, как он. Филипп является самым старшим по возрасту в коллективе, и наиболее опытным. Мы рады, что он есть в нашей команде.

Серб Петар Мичин? Согласен, пять голов для полузащитника – неплохой результат. Мичин уже полтора года в нашей команде, и я всегда видел, что у него есть большой потенциал в игре на атаку. Этот футболист способен принимать хорошие решения, он талантлив. И тот факт, что в 18-летнем возрасте итальянский Удинезе его приобрел, думаю, является красноречивым показателем. Возможно не все у него сложилось в Италии так, как хотелось бы, однако Мичин – качественный футболист. Убежден, что парень еще сможет проявить себя наилучшим образом в весенней части чемпионата, ведь он в отличном возрасте – ему сейчас 26 лет.

Австрийца Эскинью мы взяли, когда парню было 20 лет. Уже в ходе сезона он своей работой заслужил место в стартовом составе. Считаю, что он еще будет прибавлять в игре, ведь у него есть хорошие качества и потенциал. Что касается Тронтеля, то он играл в начале сезона, однако затем у него был спад. Вполне естественно, что у словенского легионера продолжается процесс адаптации. Я думаю, что он еще принесет пользу нашей команде.

Если говорить об украинских игроках из числа новичков Зари, то все они способны на большее. Те же Караблин и Вакула ближе к концу первого круга стали чаще появляться на поле – в частности, и в стартовом составе. Это же касается и Супряги. Надеюсь, что в Турции, где Заря будет проводить зимние тренировочные сборы, все эти футболисты прибавят в профессиональном росте и станут по-настоящему боевыми единицами для нашей команды.

Есть ли интерес к игрокам Зари? Конкретно не скажу, к кому и из каких клубов, однако знаю: интерес к нашим футболистам есть. Как я уже говорил, Заря нынешнего образца имеет много молодых игроков, поэтому заинтересованность в них нисколько не удивляет. На какие позиции необходимо первоочередное усиление? Это центральная зона обороны и полузащита. Плюс нужен также игрок линии атаки, который может сыграть как в центре, так и на фланге.

Арендованные Супряга, Яцык, Слесар, Горбач, Гусев? Есть надежда, что все арендованные игроки останутся у нас и в дальнейшем. Мне очень нравится работать с молодыми футболистами, которых среди арендованных большинство. У каждого из этих ребят за плечами есть хорошая школа, и если их правильно направлять, то они будут прибавлять в игре.

На что способна Заря в весенней части чемпионата? Однозначно – ей нужно больше стабильности. Если она появится, а результаты станут лучше, чем в первом круге, то сможем подняться в турнирной таблице».