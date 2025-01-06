БАРТУЛОВИЧ: «У Зари есть потенциал. Сейчас идет перестройка команды»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал о выступлении команды в осенней части сезона 2024/25:

«Соответствует ли нынешнее 8-е место Зари ее истинным возможностям? Непростой вопрос. Я считаю, что мы могли быть выше – это однозначно. Ведь у команды есть потенциал. Если же учитывать, сколько футболистов покинуло Зарю летом, то состав ее претерпел существенные изменения. Закончился контракт у Чурко, перешли в другие клубы Бутко, Мишнев и еще целый ряд игроков. Плюс трансферы Герреро и Батагова, которые совершили переход в киевское Динамо и Трабзонспор соответственно. Все они – ведущие футболисты. Пришли новые игроки, среди которых немало молодежи. В стартовом составе Зари осенью выходило по 4-5 молодых футболистов. Поэтому теперь идет перестройка команды.

Результаты команды не отличались стабильностью? Мы это анализировали и осознавали ситуацию. Нам не хватало стабильности в первом круге. Думаю, что это связано с тем, о чем я сказал выше. Как бы там ни было, а во время перестройки всегда будет нестабильность.

Заря впервые одержала две победы подряд – над Карпатами и Черноморцем? Могу сказать, что последний отрезок после ноябрьской паузы в чемпионате в связи с выступлениями национальной сборной (в него еще вошли поединки с Полесьем и Ингульцом, который прерывался воздушными тревогами и не был доигран) был непростым. Развитие событий во встрече с Карпатами складывалось так, что по ходу матча мы проигрывали. Однако наша команда показала характер и, выдав хороший второй тайм, вырвала победу.

А игра с Черноморцем была сложная тем, что она была последней в осенней части сезона. Учитывая, что в команде много иностранцев, нужно было проводить с ними беседы, что не должно быть чемоданного настроения, ведь это очень важный поединок для нас – и нужно взять три очка. Плюс стоит учитывать погодные условия и качество газона в связи с этим. Наш соперник тоже настраивался на этот матч по-особенному, ведь у моряков до встречи с нами была серия неудачных игр. Черноморец был мотивирован и горел желанием выиграть. Но слава Богу, что все так благополучно для нас завершилось. В этом матче мы вырвали победу буквально на последних минутах. Она дает уверенность и позитив относительно дальнейшей работы в играх второго круга.

Заря является единственной командой УПЛ, которая лишь один раз сыграла вничью? Вообще в каждом матче у нас задача одна – играть только на победу. И именно так мы стремимся действовать во встрече с любым соперником. Стараемся играть агрессивно, высоко. Не хочется сидеть в обороне, а владеть мячом, и прессинговать соперника на его половине поля. Ко всему этому нужно стремиться, и именно в таком ключе мы работаем в тренировочном процессе, требуя этого от футболистов. Возможно, поэтому и есть в игре Зари бескомпромиссность.

Были такие матчи, где мы вели в счете, поэтому для попытки достичь положительного результата можно было окапываться. Так просто сидеть сзади, как например, в игре с ЛНЗ. Однако мы играли с этой командой и в дальнейшем в своем стиле, и даже имели возможности для того, чтобы забивать второй и третий мячи. Но не забили. А после этого пропустили и в итоге проиграли. Или взять также матч с Вересом, в котором мы тоже вели в счете, но потом дважды пропустили. Было достаточно у нас таких игр...

Заря в нынешнем чемпионате больше двух мячей не забивает? Пока что так. Хотя хочется, конечно, чтобы мы и забивали больше, и голевых моментов создавали больше, и чтобы их реализация была лучше. Ведь были игры, в которых возможностей для взятия ворот соперника было много, однако использовать их не удавалось».