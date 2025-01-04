Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
Легендарный форвард может снова стать игроком Спортинга
Легендарный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в «Спортинг», сообщает El Gol Digital.
По информации источника, португальский клуб проявляет серьезный интерес к звездному ветерану. Как сообщает источник, Роналду может согласиться на предложение клуба, в котором он начинал свою профессиональную карьеру. Ожидается, что именно в «Спортинге» форвард завершит карьеру.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 39-летнего Роналду в 12 миллионов евро. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Аль-Хиляль».
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