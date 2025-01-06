СВИТОЛИНА: Изменила бы систему подсчета очков. Можно играть 2 матча в день

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) рассказала, что хотела бы изменить в теннисных правилах:

«Я бы сказала, что изменила бы систему подсчета очков, потому что наши сеты довольно длинные – иногда один сет может длиться до полутора часов. Мне кажется, это ради развлечения. Но физически для нас, как игроков, было бы здорово, если бы матчи были короче.

Может быть, мы могли бы даже играть два матча в один день, что сделало бы турниры короче, не длящимися одну или две недели, как сейчас. Таким образом, мы бы проводили меньше времени вдали от наших семей и любимых. Так что, да, система подсчета очков, пожалуй, единственное, что я бы изменила».

Свитолина также рассказала о своих целях на 2025 год и назвала топ-3 своих любимых теннисных турнира.