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  4. Свитолина назвала лучшие теннисные турниры. Australian Open не упомянула
WTA
05 января 2025, 23:15 |
207
0

Свитолина назвала лучшие теннисные турниры. Australian Open не упомянула

Элина отметила Ролан Гаррос, тысячник в Риме, Уимблдон и US Open

05 января 2025, 23:15 |
207
0
Свитолина назвала лучшие теннисные турниры. Australian Open не упомянула
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) назвала свои любимые турниры в Туре:

«Я бы не сказала, что у меня есть один любимый турнир – у меня их три. Первый – Ролан Гаррос. Париж всегда был очень близок моему сердцу – я встретила там Гаэля, и я выиграла там свой юниорский Ролан Гаррос.

У меня так много замечательных воспоминаний. Помню, когда я была маленькой, смотрела матчи и финалы по телевизору и всегда мечтала там побывать. Париж действительно завладел моим сердцем. Второе место занимает Рим. У меня так много замечательных воспоминаний оттуда – мне нравится еда, люди и энергия, которую они приносят на корт.

И третьим будет Уимблдон. Конечно, традиция невероятная, и Лондон такой замечательный город. Я прожила там несколько лет, так что возвращение всегда приносит много воспоминаний. Я играла там два полуфинала, и связь, которую я чувствую с турниром, в сочетании со всеми его традициями, делает его чрезвычайно особенным.

Мне также нравится играть в Нью-Йорке на US Open. От людей исходит невероятная энергия, а вовлеченность болельщиков просто электризует – это дает вам дополнительный стимул, чтобы пережить трудные моменты и выступить наилучшим образом. Атмосфера в Нью-Йорке не имеет себе равных, действительно, нигде в мире нет ничего подобного».

Элина также рассказала о своих целях на 2025 год.

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Даниил Агарков Источник: Sports Illustrated
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