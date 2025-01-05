Свитолина назвала лучшие теннисные турниры. Australian Open не упомянула

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) назвала свои любимые турниры в Туре:

«Я бы не сказала, что у меня есть один любимый турнир – у меня их три. Первый – Ролан Гаррос. Париж всегда был очень близок моему сердцу – я встретила там Гаэля, и я выиграла там свой юниорский Ролан Гаррос.

У меня так много замечательных воспоминаний. Помню, когда я была маленькой, смотрела матчи и финалы по телевизору и всегда мечтала там побывать. Париж действительно завладел моим сердцем. Второе место занимает Рим. У меня так много замечательных воспоминаний оттуда – мне нравится еда, люди и энергия, которую они приносят на корт.

И третьим будет Уимблдон. Конечно, традиция невероятная, и Лондон такой замечательный город. Я прожила там несколько лет, так что возвращение всегда приносит много воспоминаний. Я играла там два полуфинала, и связь, которую я чувствую с турниром, в сочетании со всеми его традициями, делает его чрезвычайно особенным.

Мне также нравится играть в Нью-Йорке на US Open. От людей исходит невероятная энергия, а вовлеченность болельщиков просто электризует – это дает вам дополнительный стимул, чтобы пережить трудные моменты и выступить наилучшим образом. Атмосфера в Нью-Йорке не имеет себе равных, действительно, нигде в мире нет ничего подобного».

Элина также рассказала о своих целях на 2025 год.