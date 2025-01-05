Депортиво Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 января матч 1/16 финала Кубка Испании
В понедельник, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортиво» Минера и «Реал» Мадрид.
Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.
Депортиво Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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