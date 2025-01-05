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Кубок Испании
Депортиво Минера
06.01.2025 20:00 - : -
Реал Мадрид
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Кубок Испании
05 января 2025, 16:08 |
16
0

Депортиво Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 января матч 1/16 финала Кубка Испании

05 января 2025, 16:08 |
16
0
Депортиво Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В понедельник, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортиво» Минера и «Реал» Мадрид.

Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что украинский голкипер Андрей Лунин примет участие в этом поединке.

Депортиво Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Депортиво Минера – Реал
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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу смотреть онлайн Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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