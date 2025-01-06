У кого 10? Известна оценка Лунина за сухой матч за Реал в Кубке Испании
Мадридский клуб обыграл «Депортива» Минера со счетом 5:0
В понедельник, 6 января, прошел матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортива» Минера и «Реал» Мадрид.
Поединок прошел в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран». «Реал» разбил соперника со счетом 5:0.
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Впервые с ноября 2024 года в стартовом составе «королевского клуба» вышел Андрей Лунин, который сохранил ворота сухими. После завершения матча авторитетный портал SofaScore оценил игру Лунина в 6.9 баллов.
Главным героем матча стал хавбек «Реала» Арда Гюлер, который оформил дубль и получил максимальную оценку – 10 баллов.
Оценки матча «Депортива» Минера – «Реал» Мадрид от SofaScore
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