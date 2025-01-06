ВИДЕО. Комментарии Слота и Аморима после суперматча Ливерпуля и МЮ

Коуч «Ливерпуля» Арне Слот и тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дали комментарии после матча 20-го тура Английской Премьер-лиги между командами, который закончился со счетом 2:2. Вот основные тезисы:



Арне Слот:

«Конечно, для нас это ощущается как утрата двух очков».

«Обычно люди запоминают последний момент матча, сегодня это был шанс Магуайра. Но не стоит забывать, что за пару минут до этого у Ван Дейка был шанс не хуже. Он мог делать счет 3:2 в нашу пользу».

«Это был тяжелый матч, похожий на игру с Ноттингемом».

Рубен Аморим: