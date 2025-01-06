Англия06 января 2025, 02:46 |
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ВИДЕО. Комментарии Слота и Аморима после суперматча Ливерпуля и МЮ
Оба тренера считают, что их команды не достигли своего пика и могут играть лучше
06 января 2025, 02:46 |
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Коуч «Ливерпуля» Арне Слот и тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дали комментарии после матча 20-го тура Английской Премьер-лиги между командами, который закончился со счетом 2:2. Вот основные тезисы:
Арне Слот:
- «Конечно, для нас это ощущается как утрата двух очков».
- «Обычно люди запоминают последний момент матча, сегодня это был шанс Магуайра. Но не стоит забывать, что за пару минут до этого у Ван Дейка был шанс не хуже. Он мог делать счет 3:2 в нашу пользу».
- «Это был тяжелый матч, похожий на игру с Ноттингемом».
Рубен Аморим:
- «Я хочу, чтобы моя команда играла намного лучше»
- «Главное, что я сегодня отметить, это ментальное состояние команды. Мы играли лучше не из-за схемы или тактики. Мы играли так, как должны играть каждый раз».
- «Каждый день я пытаюсь толкать эту команду вперед».
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