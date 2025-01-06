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  4. ВИДЕО. Комментарии Слота и Аморима после суперматча Ливерпуля и МЮ
Англия
06 января 2025, 02:46 |
11
0

ВИДЕО. Комментарии Слота и Аморима после суперматча Ливерпуля и МЮ

Оба тренера считают, что их команды не достигли своего пика и могут играть лучше

06 января 2025, 02:46 |
11
0
ВИДЕО. Комментарии Слота и Аморима после суперматча Ливерпуля и МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим и Арне Слот

Коуч «Ливерпуля» Арне Слот и тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дали комментарии после матча 20-го тура Английской Премьер-лиги между командами, который закончился со счетом 2:2. Вот основные тезисы:

Арне Слот:

  • «Конечно, для нас это ощущается как утрата двух очков».
  • «Обычно люди запоминают последний момент матча, сегодня это был шанс Магуайра. Но не стоит забывать, что за пару минут до этого у Ван Дейка был шанс не хуже. Он мог делать счет 3:2 в нашу пользу».
  • «Это был тяжелый матч, похожий на игру с Ноттингемом».

Рубен Аморим:

  • «Я хочу, чтобы моя команда играла намного лучше»
  • «Главное, что я сегодня отметить, это ментальное состояние команды. Мы играли лучше не из-за схемы или тактики. Мы играли так, как должны играть каждый раз».
  • «Каждый день я пытаюсь толкать эту команду вперед».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед пресс-конференция Арне Слот Рубен Аморим
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Источник
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