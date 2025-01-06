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  4. Анчелотти удивил комментарием по Лунину перед матчем Кубка Испании
Испания
06 января 2025, 03:54 |
159
0

Анчелотти удивил комментарием по Лунину перед матчем Кубка Испании

Карло рассказал, что украинский вратарь может рассчитывать на игровое время в Ла Лиге

06 января 2025, 03:54 |
159
0
Анчелотти удивил комментарием по Лунину перед матчем Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

В понедельник, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортиво» Минера и «Реал» Мадрид.

Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран». Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин сыграет в этом матче и высказался об украинском вратаре.

«Будет ли Лунин основным в Кубке Испании? Пока не решил, ведь Лунин может играть и Ла Лиге, а Тибо Куртуа наоборот, в Кубке Испании», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. Недавно Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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