Анчелотти удивил комментарием по Лунину перед матчем Кубка Испании

В понедельник, 6 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между командами «Депортиво» Минера и «Реал» Мадрид.

Поединок состоится в испанском городе Мурсия на стадионе «Анхель Селдран». Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин сыграет в этом матче и высказался об украинском вратаре.

«Будет ли Лунин основным в Кубке Испании? Пока не решил, ведь Лунин может играть и Ла Лиге, а Тибо Куртуа наоборот, в Кубке Испании», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. Недавно Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.