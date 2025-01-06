Калинина получила новую соперницу на турнире в Хобарте. Известна причина
Ангелина в 1-м раунде сыграет против Лючии Бронцетти, Клара Таусон снялась
У украинской теннисистки Ангелины Калининой (WTA 48) изменилась первая соперница на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.
В 1-м раунде украинка должна была сыграть против Клары Таусон (WTA 41). Однако представительница Дании отказалась от участия. В воскресенье, 5 января, она стала победительницей турнира аналогичной категории в Окленде, Новая Зеландия.
Калинина получила в 1/16 финала Лючию Бронцетти (Италия, WTA 78). Итальянка попала в основную сетку со статусом лаки-лузера. На старте отбора она переиграла Талию Гибсон (6:2, 7:6), а в финале квалификации уступила Грет Миннен (3:6, 6:7).
Соревнования в Хобарте пройдут с 6 по 11 января. После девушки отправятся в Мельбурн на Australian Open 2025 – первый мейджор сезона.
На кортах Хобарта также сыграет Даяна Ястремская, которая получила первый номер посева. На старте соревнований она встретится с Кэти Волынец.
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