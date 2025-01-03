ФОТО. Украинская журналистка впечатлила открытым декольте. Это огонь

Украинская журналистка ФК «Рух» Яна Сторожук порадовала своих подписчиков достаточно ярким контентом.

Девушка опубликовала ряд публикаций, на которых она блистала в довольно откровенных нарядах.

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Яна впечатлила свою аудиторию глубоким декольте и коротким платьем, поздравив всех с новогодними праздниками.

«Красавица», «Какая ты красивая», «Роскошная» и так далее – фолловеры высоко оценили внешний вид журналистки ФК «Рух».

Напомним, что в начале года «Рух» и «Карпаты» объявили об объединении.