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03 января 2025, 23:52 | Обновлено 03 января 2025, 23:55
998
2

ФОТО. Украинская журналистка впечатлила открытым декольте. Это огонь

Яна Сторожук доказала, что является одной из самых красивых журналисток

03 января 2025, 23:52 | Обновлено 03 января 2025, 23:55
998
2
ФОТО. Украинская журналистка впечатлила открытым декольте. Это огонь
Instagram. Яна Сторожук

Украинская журналистка ФК «Рух» Яна Сторожук порадовала своих подписчиков достаточно ярким контентом.

Девушка опубликовала ряд публикаций, на которых она блистала в довольно откровенных нарядах.

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Яна впечатлила свою аудиторию глубоким декольте и коротким платьем, поздравив всех с новогодними праздниками.

«Красавица», «Какая ты красивая», «Роскошная» и так далее – фолловеры высоко оценили внешний вид журналистки ФК «Рух».

Напомним, что в начале года «Рух» и «Карпаты» объявили об объединении.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 2
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pol-55
Ну і смаки тепер.
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wolfinukraine
Відразу можна вгадати хто автор тексту... Постійно 2-3 хлопців публікують тут на всю країну на кого вони смикають свого дружка наче це людям цікаво.
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