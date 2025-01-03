ФОТО. Украинская журналистка впечатлила открытым декольте. Это огонь
Яна Сторожук доказала, что является одной из самых красивых журналисток
Украинская журналистка ФК «Рух» Яна Сторожук порадовала своих подписчиков достаточно ярким контентом.
Девушка опубликовала ряд публикаций, на которых она блистала в довольно откровенных нарядах.
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Яна впечатлила свою аудиторию глубоким декольте и коротким платьем, поздравив всех с новогодними праздниками.
«Красавица», «Какая ты красивая», «Роскошная» и так далее – фолловеры высоко оценили внешний вид журналистки ФК «Рух».
Напомним, что в начале года «Рух» и «Карпаты» объявили об объединении.
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