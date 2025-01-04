Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты

Мадридский «Реал» рассчитывает усилить нападение из-за возможной продажи Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.

По информации El Nacional, мадридцы нацелились на звездного испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Игрока высоко ценят Флорентино Перес и Карло Анчелотти, мадридский клуб уже начал переговоры с Нико о возможном трансфере летом 2025 года. Ожидается, что «Реалу» удастся купить Уильямса за 58 миллионов евро.

В этом сезоне Нико Уильямс провел на клубном уровне 23 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.