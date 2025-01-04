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  4. Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Испания
04 января 2025, 03:39 |
243
0

Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты

Мадридцы рассчитывают подписать Нико Уильямса

04 января 2025, 03:39 |
243
0
Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Мадридский «Реал» рассчитывает усилить нападение из-за возможной продажи Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.

По информации El Nacional, мадридцы нацелились на звездного испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Игрока высоко ценят Флорентино Перес и Карло Анчелотти, мадридский клуб уже начал переговоры с Нико о возможном трансфере летом 2025 года. Ожидается, что «Реалу» удастся купить Уильямса за 58 миллионов евро.

В этом сезоне Нико Уильямс провел на клубном уровне 23 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Нико Уильямс Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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