Реал знает, кем заменить Винисиуса. Это герой Евро – переговоры уже начаты
Мадридцы рассчитывают подписать Нико Уильямса
Мадридский «Реал» рассчитывает усилить нападение из-за возможной продажи Винисиуса Жуниора в Саудовскую Аравию.
По информации El Nacional, мадридцы нацелились на звездного испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Игрока высоко ценят Флорентино Перес и Карло Анчелотти, мадридский клуб уже начал переговоры с Нико о возможном трансфере летом 2025 года. Ожидается, что «Реалу» удастся купить Уильямса за 58 миллионов евро.
В этом сезоне Нико Уильямс провел на клубном уровне 23 матча, забил два гола и отдал пять результативных передач.
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