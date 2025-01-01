Дают в 10 раз больше. Звезда Реала может покинуть клуб за €400 миллионов

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации Football Espana, саудовские клубы предлагают бразильцу безумный контракт – дают в 10 раз больше, чем «Реал». Самому же мадридскому гранду готовы заплатить за Винисиуса безумные 400 миллионов евро, что является трансферным рекордом за всю историю футбола. Отмечается, что Винисиусу и «Реалу» будет трудно устоять перед такими предложениями.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 20 матчей, забил 13 голов и сделал 9 ассистов. Ранее Винисиус отреагировал на победу команды в финале Межконтинентального кубка