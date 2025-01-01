Дают в 10 раз больше. Звезда Реала может покинуть клуб за €400 миллионов
Интерес саудовских клубов к Винисиусу Жуниору набирает обороты
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
По информации Football Espana, саудовские клубы предлагают бразильцу безумный контракт – дают в 10 раз больше, чем «Реал». Самому же мадридскому гранду готовы заплатить за Винисиуса безумные 400 миллионов евро, что является трансферным рекордом за всю историю футбола. Отмечается, что Винисиусу и «Реалу» будет трудно устоять перед такими предложениями.
В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 20 матчей, забил 13 голов и сделал 9 ассистов. Ранее Винисиус отреагировал на победу команды в финале Межконтинентального кубка
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