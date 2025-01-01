Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дают в 10 раз больше. Звезда Реала может покинуть клуб за €400 миллионов
Испания
01 января 2025, 20:57 |
2634
4

Дают в 10 раз больше. Звезда Реала может покинуть клуб за €400 миллионов

Интерес саудовских клубов к Винисиусу Жуниору набирает обороты

01 января 2025, 20:57 |
2634
4
Дают в 10 раз больше. Звезда Реала может покинуть клуб за €400 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации Football Espana, саудовские клубы предлагают бразильцу безумный контракт – дают в 10 раз больше, чем «Реал». Самому же мадридскому гранду готовы заплатить за Винисиуса безумные 400 миллионов евро, что является трансферным рекордом за всю историю футбола. Отмечается, что Винисиусу и «Реалу» будет трудно устоять перед такими предложениями.

В этом сезоне Винисиус сыграл за «Реал» 20 матчей, забил 13 голов и сделал 9 ассистов. Ранее Винисиус отреагировал на победу команды в финале Межконтинентального кубка

По теме:
Голкипер сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Есть интерес из Европы 
Реал готовится побить трансферный рекорд. Это звездный одноклубник украинца
В Ла Лиге может стать на одного украинца больше. Интерес к игроку Динамо
Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: Football Espana
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Футбол | 31 декабря 2024, 23:01 7
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ

Интерес к украинскому защитнику проявляет английский «Манчестер Юнайтед»

Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Футбол | 01 января 2025, 19:04 2
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец
Бражко заинтересовал титулованный клуб Европы, где играет украинец

К Владимиру проявляет интерес «Бенфика»

Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Футбол | 31.12.2024, 22:45
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Третий не лишний. Динамо интересуется еще одним талантом клуба УПЛ
Футбол | 01.01.2025, 12:27
Третий не лишний. Динамо интересуется еще одним талантом клуба УПЛ
Третий не лишний. Динамо интересуется еще одним талантом клуба УПЛ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01.01.2025, 14:45
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Якщо це правда. То Реал за таке бабло продасть!
Ответить
+1
Geels5
Хороший вариант
Ответить
0
AK.228
Пусть валит - обезьяна обидчивая 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
01.01.2025, 02:35 14
Футбол
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
Расс АНБЕР: «Я молюсь, чтобы Усик не сделал такую ошибку»
30.12.2024, 18:52 3
Бокс
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
31.12.2024, 08:21 1
Бокс
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
31.12.2024, 10:56 19
Футбол
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
30.12.2024, 22:25 15
Бокс
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
30.12.2024, 18:46
Бокс
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
31.12.2024, 15:49 5
Футбол
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
30.12.2024, 18:42 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем