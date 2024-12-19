ВИНИСИУС: «Реал снова доказал, что является лучшим клубом мира»

Бразильский вингер «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на победу команды в финале Межконтинентального кубка против «Пачуки» (3:0). Вингер считает, что мадридский клуб снова доказал собственное величие.

«Мы всегда хотим выигрывать все трофеи. Мы доказали, что являемся лучшим клубом мира. Надеюсь, мы еще долго сможем продолжать так же и приносить клубу титулы.

Думаю, это действительно знаменует собой эпоху. Команда делает то, что требует история. Немногие игроки могут носить эту футболку. Мы избраны», – сказал Винисиус.

Ранее писалось, что во время матча травмировался лидер «Реала» Джуд Беллингем.