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  4. Пиррова победа. Лидер Реала одержал повреждение после триумфа в финале
Испания
19 декабря 2024, 04:16 | Обновлено 19 декабря 2024, 05:27
506
1

Пиррова победа. Лидер Реала одержал повреждение после триумфа в финале

Игрок почувствовал дискомфорт в правом бедре

19 декабря 2024, 04:16 | Обновлено 19 декабря 2024, 05:27
506
1
Пиррова победа. Лидер Реала одержал повреждение после триумфа в финале
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Звездный игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил повреждение в финальном матче Межконтинентального кубка ФИФА против «Пачуки» (3:0).

Игрок вышел в стартовом составе на игру, однако на 88-й минуте был заменен.

Во время церемонии награждения Джуд исчез из виду. Через некоторое время англичанин появился рядом с клубными врачами, которые помогали игроку избавиться от дискомфорта в правом бедре.

Насколько серьезное повреждение пока неизвестно. Возможно, Джуд пропустит следующий матч «Реала».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Пачука Межконтинентальный кубок по футболу травма
Андрій Вітренко Источник: Marca
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Комментарии 1
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D.Lanskoy
Пировая победа... Одержал повреждение.... С клубничными врачами.... Я так зрозумів, ви на російську версію сайту забили, але ж чомусь підтримуєте? Може закриєте уже? У мене вона випадково відкрилась, і таке побачив. До речі, в українській версії теж помилки.
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