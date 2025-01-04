Тиаго МОТТА: «Юве упустил шанс на финал. Хотя 70 минут контролировали игру»

Коуч «Ювентуса» Тиаго Мотта прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Италии:

«Мы, безусловно, не можем быть довольны тем, что сделали, особенно в первом тайме. Во второй половине мы также не смогли реализовать шансы закрыть игру. Милан сделал очень мало, и этого не должно было хватить, чтобы выиграть матч. Выбор состава, который я делаю на матч, направлен на пользу команды. Вам решать, правильно ли я это сделал или нет.

Это важное поражение, да. Это ведь была игра, в которой у нас была очень большая возможность выйти в финал. Это разочарование. Я чувствую, что у нас была огромная возможность победить Милан, и мы не сумели этого сделать.

Мы должны улучшать наш характер, ведь мы контролировали игру, создавали шансы завершить матч, но не сделали этого. Характер проявляется тогда, когда случается отрицательный эпизод и нужно суметь отреагировать. После первого негативного момента сегодня мы не смогли отреагировать и упустили возможность выйти в финал, хотя контроль за игрой 70 минут был в наших руках.

Это разные ситуации, хотя недавняя ничья с «Фиорентиной» была достаточно похожей, ведь мы там тоже вышли вперед и контролировали игру. В других матчах мы проигрывали, но демонстрировали характер, чтобы вернуться и даже попытаться выиграть. Сегодня мы повели в счете, были лучше соперников во многих аспектах, но с минимальными усилиями соперники смогли изменить ход событий. Негативные моменты бывают, но мы не отреагировали должным образом.

Мы будем оценивать состояние Франсишку Консейсау. Он ощутил дискомфорт и не смог выйти на старт матча. Это важный игрок для нас. Во второй половине нам требовались дополнительные силы, и он мог бы это дать. У нас есть игроки, которые очень усердно работают и играют много, мы должны сбалансировать время на поле».