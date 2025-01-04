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Испания
04 января 2025, 05:49 | Обновлено 04 января 2025, 05:59
296
0

Два пальца вниз. Вини Жуниор извинился за удаление в матче Реала с Валенсии

Бразилец получил красную карточку за то, что толкнул голкипера соперников

04 января 2025, 05:49 | Обновлено 04 января 2025, 05:59
296
0
Два пальца вниз. Вини Жуниор извинился за удаление в матче Реала с Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор принес извинения и поблагодарил партнеров за поддержку после победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги.

На 79-й минуте поединка бразилец получил красную карточку за то, что толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски.

Бразилец Винисиус после матча написал в соцсетях: «Простите и спасибо, команда».

Перед началом матча бразильский нападающий жестом ответил на оскорбительные крики фанатов «Валенсии», кричавших: «Дайте пляжный мяч Винисиусу». В ответ футболист показал два пальца вниз, намекая на возможный вылет летучих мышей из Ла Лиги.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги (43 очка). «Валенсия» осталась на предпоследнем, 19-м месте (12 баллов).

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чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал Винисиус Жуниор Столе Димитриевски
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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