Два пальца вниз. Вини Жуниор извинился за удаление в матче Реала с Валенсии
Бразилец получил красную карточку за то, что толкнул голкипера соперников
Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор принес извинения и поблагодарил партнеров за поддержку после победы над «Валенсией» (2:1) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги.
На 79-й минуте поединка бразилец получил красную карточку за то, что толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски.
Бразилец Винисиус после матча написал в соцсетях: «Простите и спасибо, команда».
Перед началом матча бразильский нападающий жестом ответил на оскорбительные крики фанатов «Валенсии», кричавших: «Дайте пляжный мяч Винисиусу». В ответ футболист показал два пальца вниз, намекая на возможный вылет летучих мышей из Ла Лиги.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги (43 очка). «Валенсия» осталась на предпоследнем, 19-м месте (12 баллов).
Perdon y gracias equipo!!!!!! ✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾✌🏾— Vini Jr. (@vinijr) January 3, 2025
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