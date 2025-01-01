Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 2 января
В четверг на австралийские корты выйдут как минимум две представительницы Украины
2 января на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене продолжатся матчи одиночного и парного разрядов.
В четверг на австралийские корты выйдут минимум две украинские теннисистки: Ангелина Калинина и Людмила Киченок.
Калинина пока не знает свою соперницу в 1/16 финала. Она ждет победительницу противостояния Юань Юэ – Марта Костюк.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Брисбене, 2 января
WTA 500 Брисбен. 1/16 финала. Одиночный разряд
Show Court 2. 3-й запуск (не ранее 06:00 по Киеву)
Ангелина Калинина (WTA 55) – [9] Марта Костюк (WTA 18) / Юань Юэ (WTA 49)
WTA 500 Брисбен. 1/4 финала. Парный разряд
Show Court 1. 5-й запуск (не ранее 09:00 по Киеву)
Людмила Киченок / Чжань Хаоцин [1] – Присцилла Хон / 🏳️ Анна Калинская [WC]
Полное расписание игрового дня в Брисбене (1 января)
* на скриншоте указано местное время (время в Брисбене GMT+10)
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