Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 2 января

2 января на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене продолжатся матчи одиночного и парного разрядов.

В четверг на австралийские корты выйдут минимум две украинские теннисистки: Ангелина Калинина и Людмила Киченок.

Калинина пока не знает свою соперницу в 1/16 финала. Она ждет победительницу противостояния Юань Юэ – Марта Костюк.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток в Брисбене, 2 января

WTA 500 Брисбен. 1/16 финала. Одиночный разряд

Show Court 2. 3-й запуск (не ранее 06:00 по Киеву)

Ангелина Калинина (WTA 55) – [9] Марта Костюк (WTA 18) / Юань Юэ (WTA 49)

WTA 500 Брисбен. 1/4 финала. Парный разряд

Show Court 1. 5-й запуск (не ранее 09:00 по Киеву)

Людмила Киченок / Чжань Хаоцин [1] – Присцилла Хон / 🏳️ Анна Калинская [WC]

Полное расписание игрового дня в Брисбене (1 января)

* на скриншоте указано местное время (время в Брисбене GMT+10)