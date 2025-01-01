Назад в Украину. В Динамо вернутся два футболиста из аренды
Сергей Булеца и Антон Царенко присоединятся к киевлянам
Украинские полузащитники киевского «Динамо» Сергей Булеца и Антон Царенко, выступавшие в аренде за «Лехию» Гданьска, вернутся в Киев, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, тренерский штаб сомневается в том, что на данном этапе Сергей и Антон смогут приносить пользу команде. Вероятно, обоих ждет одинаковая участь – аренда.
Оба футболиста выступали за польский клуб с августа 2024 года.
Ранее сообщалось о том, что опорный полузащитник киевского «Динамо» станет игроком ЛНЗ.
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