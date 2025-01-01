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  4. Назад в Украину. В Динамо вернутся два футболиста из аренды
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 01:52 |
172
0

Назад в Украину. В Динамо вернутся два футболиста из аренды

Сергей Булеца и Антон Царенко присоединятся к киевлянам

01 января 2025, 01:52 |
172
0
Назад в Украину. В Динамо вернутся два футболиста из аренды
Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Царенко

Украинские полузащитники киевского «Динамо» Сергей Булеца и Антон Царенко, выступавшие в аренде за «Лехию» Гданьска, вернутся в Киев, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, тренерский штаб сомневается в том, что на данном этапе Сергей и Антон смогут приносить пользу команде. Вероятно, обоих ждет одинаковая участь – аренда.

Оба футболиста выступали за польский клуб с августа 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что опорный полузащитник киевского «Динамо» станет игроком ЛНЗ.

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Сергей Булеца Антон Царенко Лехия Гданьск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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