Назад в Украину. В Динамо вернутся два футболиста из аренды

Украинские полузащитники киевского «Динамо» Сергей Булеца и Антон Царенко, выступавшие в аренде за «Лехию» Гданьска, вернутся в Киев, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, тренерский штаб сомневается в том, что на данном этапе Сергей и Антон смогут приносить пользу команде. Вероятно, обоих ждет одинаковая участь – аренда.

Оба футболиста выступали за польский клуб с августа 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что опорный полузащитник киевского «Динамо» станет игроком ЛНЗ.