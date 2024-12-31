Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины
Александр Андриевский станет игроком черкасского клуба
Украинский полузащитник Александр Андриевский станет игроком черкасского ЛНЗ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 30-летний футболист присоединится к команде Романа Григорчука в ближайшее время. Трансфер, несмотря на то, что игрок якобы покинул киевское «Динамо» свободным агентом, не является бесплатным для ЛНЗ.
Александр Андриевский имеет опыт выступлений за молодежные сборные Украины, а также за основную команду.
Ранее сообщалось о том, что Александр Андриевский покинул «Динамо».
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