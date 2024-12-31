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  4. Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 31 декабря 2024, 22:30
1245
1

Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины

Александр Андриевский станет игроком черкасского клуба

31 декабря 2024, 22:20 | Обновлено 31 декабря 2024, 22:30
1245
1
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины
ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Украинский полузащитник Александр Андриевский станет игроком черкасского ЛНЗ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 30-летний футболист присоединится к команде Романа Григорчука в ближайшее время. Трансфер, несмотря на то, что игрок якобы покинул киевское «Динамо» свободным агентом, не является бесплатным для ЛНЗ.

Александр Андриевский имеет опыт выступлений за молодежные сборные Украины, а также за основную команду.

Ранее сообщалось о том, что Александр Андриевский покинул «Динамо».

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Alehandro
Серйозне підсилення) Чувак - тупо вічний лавочник. А за Збірну - аж один товарняк ще у 2017 році...
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