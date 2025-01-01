1 января на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Брентфорд

Команда после выхода в АПЛ смогли закрепиться там. В том числе и в прошлом сезоне набрала достаточно очков, чтобы сохранить прописку. Это при том, что с мая и по январь вне футбола оставался дисквалифицированным Тоуни. В итоге, научившись играть без Айвена, летнее трансферное окно пчелки закончили продажей нападающего сборной Англии. И вполне обходятся и без него, за счет ударной связки Мбемо-Висса. Причем у клуба невероятная зависимость от фактора стадиона - почти не набирая очков на выезде, он показывал отличную статистику дома. Но в конце декабря уступили Ноттингем Форест со счетом 0:2. Да и нулевую ничью с нынешним Брайтоном, даже на выезде, не назвать серьезным достижением.

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Арсенал

Клуб при Артете хорошо себя проявляет, наконец-то показав прогресс. В прошлом сезоне получилось вернуться в Лигу чемпионов, и все равно параллельно до последнего тура боролись с Манчестер Сити за титул - отстали на 2 очка в итоге. Сейчас горожане явно вышли из борьбы за чемпионство. Но и канониры осенью допустили провал, не выигрывая 4 тура кряду, да и в декабре были только ничьи с Фулхэмом и Эвертоном. Правда, после этого разгромили 5:1 Кристал Пэлас. А до этого же соседа прошли и в Кубке Лиги, выйдя в полуфинал. Кроме того, англичане уверенно смотрятся в Лиге чемпионов. В прошлом туре с Ипсвичем они оформили минимальную победу - все решил один гол. Но в сочетании с осечкой у Челси это позволило к Новому Году вернуться на вторую позицию.

Статистика личных встреч

За шесть последних очных официальных поединков канониры только однажды, два года назад, позволили пчелкам взять ничью, выиграв все остальные поединки.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Томаса Франка даже дома зацепятся за очки. Канониры мотивированы турнирной ситуацией и выиграют при форе -1 гол (коэффициент - 1,66).