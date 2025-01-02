Артета после победы над Брентфордом оценил шансы Арсенала в борьбе за титул

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 19-го тура АПЛ против Брентфорда (1:3):

«Это отличная победа. Брентфорд – действительно хорошая команда, очень хорошо организованная, и на своем поле они просто прекрасно играют.

Особенно когда пропускаешь быстрый гол в начале матча, это становится похоже на восхождение на гору, но команда оставалась терпеливой. Нам пришлось управлять ситуацией эмоционально.

Игра во втором тайме? Мы хорошо начали, воспользовались этим и были очень клиническими в штрафной. Наверное, пришлось чуть-чуть откатиться назад, но мы выглядели хорошо.

Борьба за титул? Мы можем только выиграть наш следующий матч и посмотреть, что будет дальше. Это не в наших руках, но мы должны быть уверены, что сделаем то, что зависит от нас».

За Брентфорд весь поединок отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк. Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену на 90+1 минуте.

Канониры вышли на второе место в АПЛ (39 очков), преследуя Ливерпуль (45).