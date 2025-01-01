Брентфорд – Арсенал – 1:3. Ярмолюк против Зинченко. Видео голов и обзор
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Вечером 1 января состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Арсеналом» (1:3).
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За «Брентфорд» весь поединок отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену на 90+1 минуте.
Канониры вышли на второе место в АПЛ (39 очков), преследуя Ливерпуль (45).
АПЛ. 19-й тур, 1 января
Брентфорд – Арсенал – 1:3
Голы: Бриан Мбемо, 13 – Габриэл Жезус, 29, Микель Мерино, 50, Габриэл Мартинелли, 53
Видео голов и обзор матча
События матча
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