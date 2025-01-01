Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Арсенал – 1:3. Ярмолюк против Зинченко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брентфорд
01.01.2025 19:30 – FT 1 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 января 2025, 23:41 | Обновлено 01 января 2025, 23:53
157
0

Брентфорд – Арсенал – 1:3. Ярмолюк против Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

01 января 2025, 23:41 | Обновлено 01 января 2025, 23:53
157
0
Брентфорд – Арсенал – 1:3. Ярмолюк против Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 1 января состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и «Арсеналом» (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За «Брентфорд» весь поединок отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вышел на замену на 90+1 минуте.

Канониры вышли на второе место в АПЛ (39 очков), преследуя Ливерпуль (45).

АПЛ. 19-й тур, 1 января

Брентфорд – Арсенал – 1:3

Голы: Бриан Мбемо, 13 – Габриэл Жезус, 29, Микель Мерино, 50, Габриэл Мартинелли, 53

Видео голов и обзор матча

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
По теме:
Артета после победы над Брентфордом оценил шансы Арсенала в борьбе за титул
ФОТО. Как украинские футболисты отмечали Новый год-2025
Известна оценка Ярмолюка за фиаско против Арсенала в лондонском дерби
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Александр Зинченко Микель Мерино Габриэл Жезус Габриэл Мартинелли Егор Ярмолюк Брентфорд - Арсенал Бриан Мбемо видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Футбол | 01 января 2025, 09:18 0
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году

Наибольшее признание досталось Винисиусу Жуниору

Звездный легионер УПЛ: «Зеленский – очень мужественный человек»
Футбол | 01 января 2025, 17:18 20
Звездный легионер УПЛ: «Зеленский – очень мужественный человек»
Звездный легионер УПЛ: «Зеленский – очень мужественный человек»

Хуан Безерра высказался о Владимире Зеленском

Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Футбол | 02.01.2025, 00:33
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Футбол | 01.01.2025, 03:45
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы УПЛ Карпаты и Рух объединяются
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01.01.2025, 14:45
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
01.01.2025, 03:50 1
Бокс
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
31.12.2024, 22:45 12
Футбол
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
Промоутер Джошуа Хирн разнес чемпиона мира за поступок в отношении Усика
01.01.2025, 03:32
Бокс
«У меня большие сомнения». Чжилей назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«У меня большие сомнения». Чжилей назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
31.12.2024, 00:20
Бокс
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
ФОТО. Итальянская телеведущая влюбила в себя легенду Барселоны
31.12.2024, 04:36 8
Футбол
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
31.12.2024, 07:49
Футбол
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
«Для него без шансов». Коуч Уайлдера выбрал победителя боя Усик – Бетербиев
01.01.2025, 09:47
Бокс
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
31.12.2024, 15:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем