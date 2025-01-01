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Чемпионат Англии
Брентфорд
01.01.2025 19:30 – перерыв 1 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 января 2025, 19:30 | Обновлено 01 января 2025, 19:41
1718
1

Брентфорд – Арсенал. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 января в 19:30 матч чемпионата Англии

01 января 2025, 19:30 | Обновлено 01 января 2025, 19:41
1718
1
Брентфорд – Арсенал. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Брентфорд - Арсенал

В среду, 1 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал».

Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Арсенал
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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Strontium
Тупо бджоли  себе гол сделал.
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