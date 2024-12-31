Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Богдан Слюбик проведет предсезонную подготовку с киевлянами
Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик присоединится к киевскому «Динамо», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 20-летний футболист присоединится к команде Шовковского уже 5 января на зимних сборах команды в Турции. Окончательное решение касательно трансфера Богдана будет принято в конце февраля.
Если игрок не зарекомендует себя и в «Динамо» не увидят необходимости подписывать футболиста, то он продолжит подготовку ко второй части сезона вместе с «Рухом» в Словении.
Ранее сообщалось о том, что Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер Сергея Кривцова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лассина Траоре, похоже, станет игроком «Фламенго»
«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму