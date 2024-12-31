Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 14:07 |
3101
7

Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник

Богдан Слюбик проведет предсезонную подготовку с киевлянами

31 декабря 2024, 14:07 |
3101
7
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
ФК Рух. Богдан Слюбик

Украинский защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик присоединится к киевскому «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 20-летний футболист присоединится к команде Шовковского уже 5 января на зимних сборах команды в Турции. Окончательное решение касательно трансфера Богдана будет принято в конце февраля.

Если игрок не зарекомендует себя и в «Динамо» не увидят необходимости подписывать футболиста, то он продолжит подготовку ко второй части сезона вместе с «Рухом» в Словении.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер Сергея Кривцова.

По теме:
Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере Томера Йосефи
Возвращение «уклониста». Клубы УПЛ активно интересуются украинским хавбеком
Богдан Слюбик трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Рух Львов ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет во всемирно известный клуб
Футбол | 30 декабря 2024, 18:29 3
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет во всемирно известный клуб
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет во всемирно известный клуб

Лассина Траоре, похоже, станет игроком «Фламенго»

Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Футбол | 31 декабря 2024, 09:08 9
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты

«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму

Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Футбол | 30.12.2024, 23:08
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Милан оказался слишком большим для Фонсеки
Футбол | 31.12.2024, 11:37
Милан оказался слишком большим для Фонсеки
Милан оказался слишком большим для Фонсеки
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа уволил Уэйна Руни с поста главного тренера
Футбол | 31.12.2024, 13:03
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа уволил Уэйна Руни с поста главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа уволил Уэйна Руни с поста главного тренера
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Ооо,це вже добре,побачимо,як буде !
Ответить
+3
Перець
стає все цікавіше
Ответить
+2
Gargantua81
аплодирую стоя
Ответить
+2
AK.228
Молодцы динамовцы… это потенциально хороший трансфер!!👏👏
Ответить
0
Pavel_i_CO
Не просто перспективний, а зрілий гравець.. Збори покажуть - Рух його максимум, чи є куди рости 
Ответить
-1
Дыряво с пердя🤣
Осторожно надо быть Слюбику на сборах☝️ шляпарен очка и короваев красёныши могут и мельдония подсыпать
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
30.12.2024, 18:42 8
Футбол
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
30.12.2024, 02:46 1
Бокс
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
30.12.2024, 12:16 13
Футбол
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
31.12.2024, 07:49
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
31.12.2024, 06:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем