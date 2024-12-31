Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова
Сергея Кривцова в «Динамо» ждать не стоит
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер экс-игрока донецкого «Шахтера» и «Интер» Майами Сергея Кривцова:
«Полный бред», – сказал президент киевского клуба.
В прошедшем сезон Сергей Кривцов провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 1 гол. В общей сложности Сергей провел в американском клубе 72 матча, после чего стал свободным агентом. До выступлений в МЛС Сергей Кривцов 13 лет играл за «Шахтер».
Ранее сообщалось о том, что Шаблий признался, где продолжит карьеру Крицов.
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