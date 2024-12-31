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  4. Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 13:55 |
2353
4

Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова

Сергея Кривцова в «Динамо» ждать не стоит

31 декабря 2024, 13:55 |
2353
4
Суркис прокомментировал возможный трансфер Кривцова
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал возможный трансфер экс-игрока донецкого «Шахтера» и «Интер» Майами Сергея Кривцова:

«Полный бред», – сказал президент киевского клуба.

В прошедшем сезон Сергей Кривцов провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 1 гол. В общей сложности Сергей провел в американском клубе 72 матча, после чего стал свободным агентом. До выступлений в МЛС Сергей Кривцов 13 лет играл за «Шахтер».

Ранее сообщалось о том, что Шаблий признался, где продолжит карьеру Крицов.

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Игорь Суркис Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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serhiy
В Шахтар нехай йде ) . Потім по тихому виженуть як Чигринського і Ракитського - в них традиція пішла).
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+3
Pavel_i_CO
А на Данэцке вже розпетушились... Самі забули, як Мораєша донашували та Рибку допінгом шпигували)
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+1
Перець
на куй нужно скажемо дружно
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+1
Дыряво с пердя🤣
Кривцов бы и не согласился играть в этой помойке шубкисовой☝️ могут и мельдония подсыпать игроки дыр-дыр-дыр очки 
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-2
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