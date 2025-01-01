Англия01 января 2025, 12:18 |
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Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 января в 19:30 матч чемпионата Англии
01 января 2025, 12:18 |
47
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В среду, 1 января, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Арсенал».
Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Комьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – АрсеналСмотреть трансляцию
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