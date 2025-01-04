4 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Ньюкасл Юнайтед». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда в прошлом сезоне смогла заметно прибавить, правда, с оговоркой: главной цели на сезон так и не достигла. Ведь борьба за 4-е место в АПЛ и, соответственно, пропуск в Лигу чемпионов, была проиграна Астон Вилла. Чтобы прибавить, летом потратились на Соланке - Кейну купили преемника, правда, через год после ухода Харри в Баварию. Доминик пока забивает и раздает явно меньше, чем капитан сборной, но в целом неплох. А вот шпоры в целом крайне нестабильны. Они пробились в полуфинал Кубка Лиги, выбив Манчестер Сити и, в 1/4, Юнайтед. Но при этом в чемпионате у них поражений даже больше, чем побед. В крайних турах были поражения, от Ливерпуля и Ноттингем Форест, после чего была с Вулверхэмптоном.

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Ньюкасл Юнайтед

Клуб при Эдди Хау вернулся, в прошлом сезоне, в Лигу чемпионов. Но в целом нынешние владельцы, из Саудовской Аравии, связаны ограничениями по финансовым фэйр-плей, к тому же понимают, что к ним будет особенное отношение. В итоге и летом толком не тратились на новичков, и сейчас есть немалый риск того, что в январе кого-то из лидеров продадут. Тем не менее, сороки традиционно уже для нынешнего менеджера далеко зашли в Кубке Лиги - это тоже полуфиналист. Кроме того, не безнадежна ситуация и в АПЛ. Может, топ-4 уже недостижим, но серия побед в декабре позволила подойти к Рождеству на грани зоны еврокубков. И рождественское безумие прошли великолепно, выиграв все поединки, в том числе с Астон Виллой и Манчестер Юнайтед.

Статистика личных встреч

Черно-белые выиграли 4 из 5 последних очных официальных матча при единственном поражении. В этом сезоне были сентябрьские 2:1 на Сент-Джеймс Парк.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо верят в сорок даже на выезде. Безопасной выглядит ставка на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,69).