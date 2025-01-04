Англия04 января 2025, 19:49 | Обновлено 04 января 2025, 20:23
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Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. Фиаско шпор. Видео голов и обзор матч
Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ
04 января 2025, 19:49 | Обновлено 04 января 2025, 20:23
64
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4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом».
Игра прошла на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.
За гостей забитым голом отметился Доминик Соланке на 4-й минуте. гости ответили голами Энтони Гордона и Александра Исака.
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
Голы: Соланке, 4 - Гордон, 6, Исак, 38
Видеообзор матча:
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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