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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
04.01.2025 14:30 – FT 1 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 января 2025, 19:49 | Обновлено 04 января 2025, 20:23
64
0

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. Фиаско шпор. Видео голов и обзор матч

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

04 января 2025, 19:49 | Обновлено 04 января 2025, 20:23
64
0
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. Фиаско шпор. Видео голов и обзор матч
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом».

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне.

За гостей забитым голом отметился Доминик Соланке на 4-й минуте. гости ответили голами Энтони Гордона и Александра Исака.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 4 января

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2

Голы: Соланке, 4 - Гордон, 6, Исак, 38

Видеообзор матча:

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ангелос Постекоглу Тоттенхэм - Ньюкасл видео голов и обзор Доминик Соланке Александер Исак Энтони Гордон
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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