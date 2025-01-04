Англия04 января 2025, 16:35 | Обновлено 04 января 2025, 16:36
446
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Тоттенхэм снова проиграл в АПЛ. У Ньюкасла форвард забил в 7 матче подряд
Исак находится в топ-форме
04 января 2025, 16:35 | Обновлено 04 января 2025, 16:36
446
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Тоттенхэм в матче АПЛ на своем после уступил Ньюкаслу 1:2, проиграв пятый раз за последние семь встреч. Лондонская команда уже опустилась во вторую половину таблицы.
А вот Ньюкасл держится около топ-5.
Победный гол забил форвард Александр Исак, который стал третьим игроком в истории клуба, кто сумел забить в семи подряд матчах АПЛ.
Чемпионат Англии. 20-й тур
Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2
Голы: Соланке, 4 – Гордон, 6, Исак, 38
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