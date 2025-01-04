Тоттенхэм снова проиграл в АПЛ. У Ньюкасла форвард забил в 7 матче подряд

Тоттенхэм в матче АПЛ на своем после уступил Ньюкаслу 1:2, проиграв пятый раз за последние семь встреч. Лондонская команда уже опустилась во вторую половину таблицы.

А вот Ньюкасл держится около топ-5.

Победный гол забил форвард Александр Исак, который стал третьим игроком в истории клуба, кто сумел забить в семи подряд матчах АПЛ.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2

Голы: Соланке, 4 – Гордон, 6, Исак, 38