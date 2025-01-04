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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
04.01.2025 14:30 – FT 1 : 2
Ньюкасл
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Англия
04 января 2025, 16:35 | Обновлено 04 января 2025, 16:36
446
1

Тоттенхэм снова проиграл в АПЛ. У Ньюкасла форвард забил в 7 матче подряд

Исак находится в топ-форме

04 января 2025, 16:35 | Обновлено 04 января 2025, 16:36
446
1
Тоттенхэм снова проиграл в АПЛ. У Ньюкасла форвард забил в 7 матче подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Тоттенхэм в матче АПЛ на своем после уступил Ньюкаслу 1:2, проиграв пятый раз за последние семь встреч. Лондонская команда уже опустилась во вторую половину таблицы.

А вот Ньюкасл держится около топ-5.

Победный гол забил форвард Александр Исак, который стал третьим игроком в истории клуба, кто сумел забить в семи подряд матчах АПЛ.

Чемпионат Англии. 20-й тур

Тоттенхэм – Ньюкасл 1:2
Голы: Соланке, 4 – Гордон, 6, Исак, 38

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Тоттенхэм Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александер Исак
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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OKs100
Тотенхем рискует выпасть в Чемпионшип.
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