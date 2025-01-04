Потеря для Челси. Фофана может вылететь до конца сезона
Французский защитник синих 1 декабря получил травма бедра
Французский защитник «Челси» Уэсли Фофана может вылететь до конца текущего сезона.
Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал подробности травмы бедра:
«Мареска сообщил, что травма защитника оказалась сложнее, чем казалось сначала. Поэтому есть вероятность, что француз вылетел до конца сезона.
Речь идет о травме мышц задней группы бедра, которую Уэсли получил в игре против Астон Виллы 1 декабря. Первые тесты показали, что на восстановление игроку уйдет около 5 недель, сейчас же стало ясно, что дела посерьезнее.
В таких случаях речь всегда идет о сухожилии. То есть, кроме мышцы, травмировалось и сухожилие. Если за 5 недель оно не зажило, то возникает вопрос операции, а затем и длительной реабилитации.
Таким образом, Фофана подтверждает свое реноме травматичного игрока, у которого даже на первый взгляд простые повреждения перерастают в серьезные и продолжительные проблемы».
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