Звездный легионер УПЛ заговорил о переходе в Динамо или в Шахтер

Бразильский легионер «Александрии» Хуан Безерра откровенно ответил на вопросы относительно украинских грандов. Бразилец признался, что каждый футболист мечтал бы играть за «Динамо» или «Шахтер».

«Это две топовые команды, за которые хотел бы играть каждый футболист», – лаконично заявил бразилец, не исключив вариант возможного перехода.

В нынешнем сезоне Безерра в 18 матчах за «Александрию» в текущем сезоне забил четыре гола и сделал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что оценил шансы «Александрии» на триумф в УПЛ.