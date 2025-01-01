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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 11:03 | Обновлено 01 января 2025, 11:04
206
0

Замена легионеру. Клуб УПЛ подпишет игрока сборной европейской страны

Милот Авдыли может стать игроком полтавской «Ворсклы»

01 января 2025, 11:03 | Обновлено 01 января 2025, 11:04
206
0
Замена легионеру. Клуб УПЛ подпишет игрока сборной европейской страны
Sport.ch. Милот Авдыли

Полтавская «Ворскла» сделала предложение «Арау» касательно подписания атакующего полузащитника Милота Авдыли, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, замену Демиру Шкриелю, у которого откровенно не задалось в Полтаве, нашли в 22-летнем игроке сборной Косово. Ожидается, что Милот подпишет контракт с украинским клубом по схеме «2+1».

За сборную Косово Милот Авдыли провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что стало известно сколько клуб MLS предлагал за защитника «Ворсклы».

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Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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