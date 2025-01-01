Украина. Премьер лига01 января 2025, 11:03 | Обновлено 01 января 2025, 11:04
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Замена легионеру. Клуб УПЛ подпишет игрока сборной европейской страны
Милот Авдыли может стать игроком полтавской «Ворсклы»
01 января 2025, 11:03 | Обновлено 01 января 2025, 11:04
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Полтавская «Ворскла» сделала предложение «Арау» касательно подписания атакующего полузащитника Милота Авдыли, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, замену Демиру Шкриелю, у которого откровенно не задалось в Полтаве, нашли в 22-летнем игроке сборной Косово. Ожидается, что Милот подпишет контракт с украинским клубом по схеме «2+1».
За сборную Косово Милот Авдыли провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что стало известно сколько клуб MLS предлагал за защитника «Ворсклы».
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