Замена легионеру. Клуб УПЛ подпишет игрока сборной европейской страны

Полтавская «Ворскла» сделала предложение «Арау» касательно подписания атакующего полузащитника Милота Авдыли, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, замену Демиру Шкриелю, у которого откровенно не задалось в Полтаве, нашли в 22-летнем игроке сборной Косово. Ожидается, что Милот подпишет контракт с украинским клубом по схеме «2+1».

За сборную Косово Милот Авдыли провел 10 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что стало известно сколько клуб MLS предлагал за защитника «Ворсклы».