Киченок / Чжань Хаоцин – Хон / Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире WTA 500 в Брисбене 2 января в 09:00
2 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграют против тандема Присцилла Хон (Австралия) / Анна Калинская. Поединок начнется 5-м запуском после игры Азаренко / Джойнт – Боузкова. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Тимеи Бабош и Николь Мелихар, либо против Сюй Ифань Ян Чжаосюань.
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