Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Чжань Хаоцин – Хон / Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 января 2025, 10:56 |
85
0

Киченок / Чжань Хаоцин – Хон / Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире WTA 500 в Брисбене 2 января в 09:00

01 января 2025, 10:56 |
85
0
Киченок / Чжань Хаоцин – Хон / Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

2 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Чжань Хаоцин (Тайвань) сыграют против тандема Присцилла Хон (Австралия) / Анна Калинская. Поединок начнется 5-м запуском после игры Азаренко / Джойнт – Боузкова. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы противостояния в полуфинале сыграют либо против Тимеи Бабош и Николь Мелихар, либо против Сюй Ифань Ян Чжаосюань.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Старт сезона не задался. Костюк уступила 49-й ракетке на турнире в Брисбене
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Брисбене на 2 января
Марта Костюк – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Присцилла Хон Анна Калинская Людмила Киченок Чжань Хаоцин WTA Брисбен смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины
Футбол | 01 января 2025, 09:00 4
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины
Топовый трансфер. ЛНЗ серьезно усилил опорную зону игроком сборной Украины

Александр Андриевский станет игроком черкасского клуба

Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Футбол | 31 декабря 2024, 10:56 19
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера

Сергей Кривцов может перебраться в киевское «Динамо»

Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Футбол | 31.12.2024, 23:01
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
ФОТО. Действующий чемпион вылетел. Известен первый полуфиналист United Cup
Теннис | 01.01.2025, 08:19
ФОТО. Действующий чемпион вылетел. Известен первый полуфиналист United Cup
ФОТО. Действующий чемпион вылетел. Известен первый полуфиналист United Cup
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
Бокс | 01.01.2025, 08:53
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
30.12.2024, 22:25 15
Бокс
«Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому
«Я счастлив». Анчелотти – про возможность возглавить Рому
30.12.2024, 12:26
Футбол
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
31.12.2024, 03:52 11
Другие виды
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
30.12.2024, 14:07 7
Футбол
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
30.12.2024, 18:42 11
Футбол
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
31.12.2024, 06:50
Бокс
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 4
Футбол
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
Джошуа проведет два боя в 2025 году. Хирн назвал желаемых соперников
30.12.2024, 18:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем