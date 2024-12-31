Историческая дюжина. Незабываемые события украинского спорта в 2024-м

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы остаются заметными фигурами на мировой спортивной арене. В 2024 году наши атлеты одержали немало ярких побед, каждая из которых будет вписана на скрижали украинского спорта. Отдельные события и вообще имеют мировой масштаб и будут упоминаться не одно десятилетие. Всего Sport.ua насчитал 12 событий, которые в уходящем году прозвучали громче всего.

Усик дважды победил Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Просто великий. Следом за Энтони Джошуа Александр Усик в этом году дважды победил еще одного могучего британца Тайсона Фьюри. Вместе с первой из побед 18 мая украинец отобрал у соперника пояс чемпиона версии WBC и стал первым бойцом в новейшей истории, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте. В промежутке между двумя боями пояс IBF Александру, правда, пришлось уступить. Впрочем, исторический момент зафиксирован. Как и зафиксирован факт двух побед над Фьюри.

Бой-реванш 21 декабря в Эр-Рияде Усик контролировал от начала до конца. Создалось впечатление, что после первого поединка украинец сломил соперника ментально. Фьюри будто и понимал, что надо драться, но понимания, как можно победить Александра, не имел. Единственное, что остается Тайсону по итогам двух боев – говорить. К его счастью, габариты не позволили Усику выиграть нокаутом, а значит, сказок в свое оправдание можно рассказывать немало.

Стоит отметить, что за два поединка Усик заработал суммарно 159 миллионов долларов, Фьюри – $181 млн. Александру сейчас 37 и в боксе он достиг совершенства. Какая еще мотивация может быть? Второй раз победить Дюбуа, вернуть пояс IBF и стать абсолютным чемпионом повторно? Может быть.

Мировой рекорд и олимпийское золото Магучих

Getty Images/Global Images Ukraine

Как и в случае с Усиком, теперь она может превзойти только саму себя. Ярослава Магучих в своих 23 имеет в коллекции олимпийское золото Парижа-2024, титулы чемпионки мира и Европы, три главных трофея Бриллиантовой лиги. И главное – статус мировой рекордсменки.

Оба главных достижения своей карьеры Ярослава установила на «Стад-де-Франс». Правда, в разное время. Сначала 7 июля на этапе Бриллиантовой лиги Магучих, покорив высоту 2,10 м, побила 34-летней давности мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой. А менее чем через месяц на той же арене украинка с более скромным результатом 2,00 м выиграла олимпийское золото.

С тех пор, как француз Рено Лавиллени в феврале 2014-го побил рекорд Сергея Бубки по прыжкам с шестом, а венесуэлка Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио улучшила достижение Инессы Кравец в тройном прыжке, украинских фамилий в числе мировых рекордсменов по легкой атлетике не было целых три года. И вот теперь есть рекорд Магучих. Рекорд, имеющий шансы продержаться не один год. Если, конечно, его не превзойдет сама Ярослава.

Харлан превзошла Клочкову

Getty Images/Global Images Ukraine

На Играх в Париже фехтовальщица Ольга Харлан завоевала свою пятую и шестую олимпийские медали – золото в командном и бронзу в личном первенстве саблисток. Да, мечта об индивидуальном чемпионстве так мечтой и осталась, однако вряд ли Ольга по этому поводу сильно огорчается. На самом деле перед Олимпиадой сольное золото Харлан выглядело гораздо более реальным, чем командная победа. Однако Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова смогли поддержать порыв лидера и поднялись на вершину пьедестала. Харлан вернулась туда через 16 лет. Именно столько прошло с тех пор, как Оля вместе с Еленой Хомровой, Галиной Пундик и Ольгой Жовнир в Пекине-2008 стали чемпионками впервые.

Кроме двух золотых, в карьере Харлан есть еще олимпийское серебро и три бронзы. Шесть наград Олимпиад – украинский рекорд времен независимости. Ольга превзошла достижение пловчихи Яны Клочковой, которая в 2000-2004 годах выиграла пять медалей.

Бухов – чемпион мира по плаванию

Getty Images/Global Images Ukraine

Дончанин Владислав Бухов, которому на тот момент было 21, стал в феврале в столице Катара Дохе чемпионом мира по плаванию на 50-метровке кролем. До Владислава золото на первенствах планеты по этому виду спорта украинец добывал еще в далеком 2007-м, когда на дистанции 50 метров брассом торжествовал Олег Лисогор. Победу Бухов подкрепил установленным в полуфинале национальным рекордом: 21,38 секунды – это на 12 сотых лучше предыдущего достижения авторства Андрея Говорова. В финале Владислав проплыл дистанцию ​​за 21,44 и на одну сотую секунды опередил действующего на тот момент чемпиона мира Кэмерона Макевоя из Австралии.

Жаль только, что на Олимпиаде Владиславу развить этот успех не удалось. В полуфинале он со временем 21,76 стал 11-м и в финальную восьмерку не пробился. Так же, как не смог побороться за высокие места 19-летний Александр Желтяков, ставший в июне с национальным рекордом (1.55,39) чемпионом Европы по плаванию на 200 м на спине, а в Париже на этой дистанции показал лишь 20-е время и не сумел пробиться даже в полуфинал.

Сатисфакция Хижняка

Getty Images/Global Images Ukraine

Его поражение от бразильца Эберта Консейсау в финале олимпийского турнира весовой категории до 75 кг в Токио стало одной из главных драм в истории украинского спорта. Александр считался непобедимым и, казалось, завоюет олимпийское золото играючи. Однако, обладая огромным преимуществом, Хижняк увлекся атакой и пропустил удар, после которого очутился на канвасе и подняться не смог.

Через три года спустя Александру было гораздо сложнее. И потому, что он поднялся в более тяжелый вес (до 80 кг), и потому, что из-за связанной со скандалами в любительском боксе паузы имел недостаточно соревновательной практики. Впрочем, в Париже Хижняк показал свой лучший бокс. Это при условии, что ни одного проходного соперника на его пути не было. Сначала Полтавский танк побил экс-украинца с сомнительными взглядами Филиппа Акилова, боксировавшего за Венгрию, затем уверенно разобрался с мощным бразильцем Вандерлеем Перейрой. В полуфинале Александр в тяжелом бою раздельным решением судей победил своего, пожалуй, главного соперника – двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса из Кубы. После него встреча с действующим чемпионом мира Нурбеком Оралбаем из Казахстана уже не выглядела столь опасной. Хижняк победил и вернул себе звание лучшего в мире. А на днях Саша объявил, что остается в олимпийском боксе и будет готовиться к Играм в Лос-Анджелесе-2028.

Лебединая песня Беленюка

Getty Images/Global Images Ukraine

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал награду на третьей Олимпиаде подряд. После украденного судьей из Грузии, жившим в россии, в пользу борца из россии золота Игр-2016 Жан одержал гроссмейстерскую победу на Олимпиаде в Токио. На этом фоне в Париже Беленюк выглядел уже не столь убедительно. Много вопросов оставило поражение в полуфинале от иранца Алирезы Мохмадипиани. Ранее соперников такого рода Жан побеждал за счет опыта и тактической грамотности. На этот раз не смог проявить лучшие черты и проиграл.

А после выигранной схватки за третье место у поляка Аркадиуша Кулинича Беленюк положил борцовки на центр ковра, чем объявил о прощании со спортом. Наверное, своевременно, учитывая, какую форму набрал экс-украинец Семен Новиков, завоевавший в Париже золото для Болгарии. Встреча Семена с Жаном была самой ожидаемой на олимпийском турнире. Но ей не суждено было состояться. И, может быть, к счастью, ведь победой завершать карьеру приятнее.

Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В свое время у нас уже был капоканоньере Шевченко. Теперь есть пичичи. В своем первом сезоне в Ла Лиге Артем Довбик стал сенсацией соразмерной той, которую создала, выйдя в первом по возвращении в Примеру сезоне в Лигу чемпионов, команда, которую представлял экс-форвард «СКД-1» и еще один украинец Виктор Цыганков. 24 гола в 38 матчах – конечно, можно говорить, что такая результативность обусловлена ​​тем, что добрую часть сезона на Довбика играла вся команда. Впрочем, какая разница, если такие действия эффективны и не мешают добывать результат?

С осени не теряется Довбик после перехода в «Рому» уже и в Серии А. На счету Артема уже девять голов за новую команду во всех турнирах. Плохо только то, что так же результативно не удалось бомбардиру сыграть на Евро в составе сборной Украины.

Волейболисты выиграют Золотую Евролигу

Фото CEV.eu

Весной им прочили провал. Это после того, как за мужскую национальную команду Украины по волейболу под руководством нового наставника Рауля Лосано отказались играть, сославшись на разные причины, девять основных исполнителей из команды прошлогоднего образца – Олег Плотницкий, Василий Тупчий, Илья Ковалев, Дмитрий Теременко, Виталий Щитков , Юрий Синица, Горден Брова, Ян Ерещенко, Тимофей Полуян.

Однако Рауль Лосано смог создать боеспособный коллектив из тех игроков, которые были под рукой. Большинство из них представляли украинский чемпионат. Да, у команды был лидер – Юрий Семенюк. С лучшей стороны проявили себя доигровщик Дмитрий Янчук, Максим Дрозд, молодой Даниил Урывкин, связующие Сергей Евстратов и Дмитрий Долгополов, диагональный Виктор Шаповал. Лосано задействовал принцип широкой ротации и с его помощью привел команду к первой в истории победе в Золотой Евролиге. Самым полезным игроком турнира был признан украинский доигровщик Евгений Кисилюк, а еще одним героем турнира стал 42-летний Николай Рудницкий, присоединившийся к команде в последний момент, согласившись помочь в трудное время, пока некоторые делали вид, что лечатся или набираются сил для выступлений в Италии.

Венцом успешного выступления украинских волейболистов стало первое в истории попадание мужской сборной в Лигу наций, самый престижный турнир на уровне сборных, в котором наша команда дебютирует в 2025-м.

Мировая бронза футзалистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Абакшин

Национальная команда Украины по футзалу впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира. Когда украинцы выходили в полуфинал в прошлый раз, нынешний наставник нашей команды Александр Косенко еще был игроком. В Испании-1996 наши футзалисты уступили в матче за бронзу москалям, а сейчас в Узбекистане сумели сделать шаг, благодаря которому поднялись на пьедестал.

При этом этот чемпионат Украина начала неудачно – с поражения 1:7 от аргентинцев. Однако наши футзалисты не рассыпались и продемонстрировали стойкость. Обыграв в следующих двух матчах 7:2 Анголу и 4:1 Афганистан, подопечные Косенко вышли в 1/8-ю, где победили команду Нидерландов. А затем последовал яркий четвертьфинальный поединок против Венесуэлы, феерические 9:4 с хет-триком Даниила Абакшина и голом после сольного прохода голкипера Александра Сухова.

Достойно наша команда выглядела и в полуфинале, во встрече против на то время еще пятикратных чемпионов мира бразильцев. После первого тайма украинцы благодаря голу Игоря Чернявского даже вели в счете, на старте второй половины пропустили дважды подряд, однако сумели отыграться усилиями Игоря Корсуна. В итоге судьбу этой встречи решил девятиметровый пенальти за четыре минуты до завершения основного времени.

А в матче за третье место украинцы играли за себя и за того парня. Капитан команды Петр Шотурма получил в ходе матча с бразильцами тяжелую травму, после которой не может прийти в себя до сих пор. Медальный матч с французами украинцы провели безупречно и выиграли 7:1. Снова хет-трик сделал Абакшин, дублем отличился Евгений Жук, по голу в актив записали Чернявский и Михаил Зварич. Бесспорно, эта команда в течение мундиаля влюбила в себя многих людей, которые ранее футзалом никогда не интересовались.

Святослав Михайлюк – чемпион НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний черкасчанин Святослав Михайлюк стал вторым в украинской истории чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Вторым после Станислава Медведенко, который в первом десятилетии 2000-х завоевал два перстня вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». Роль Михайлюка в общем успехе «Бостон Селтикс», правда, не слишком велика: в плей-офф он появлялся в восьми матчах, в среднем проводил на паркете по четыре минуты и набирал по очку. Впрочем, факт остается фактом.

Завоевав первый в карьере титул, Святослав летом сменил команду – перешел в «Юту». За «Джаз» украинец в последнее время играет успешно: скажем, в матче против «Портленда» 27 декабря (122:120) отличился сразу шестью дальними попаданиями, также 18 очков набрал и во встрече против «Бруклина», который команда выиграла 105:94. Седьмой сезон Михайлюка в НБА имеет шансы стать успешным.

Сборная Украины по хоккею вернулась в дивизион 1A

Фото Ивана Вербицкого

Многострадальный украинский хоккей в уходящем году подавал признаки жизни. Сначала в шаге от громкой сенсации была юношеская сборная Украины (U18), которая уже два года держится в дивизионе 1А чемпионата мира и весной имела все шансы вообще подняться в топ-дивизион. Руководимые Александром Бобкиным украинские хоккеисты выиграли четыре матча и проиграли только основному конкуренту немцам. Причем проиграли в овертайме.

А потом повысилась в классе национальная сборная. Тренерский штаб команды во главе с Дмитрием Христичем и Олегом Шафаренко хорошо подготовил хоккеистов к чемпионату мира в дивизионе 1В, который проходил в Вильнюсе. Украинцы отыграли на одном дыхании все пять матчей, в том числе победили в финале хозяев, команду Литвы – 4:1. Тем самым наша команда вернулась в дивизион 1А (второй по силам в мировом хоккее) впервые за восемь лет. Также в 2024-м украинцы впервые за 12 лет играли в финале олимпийской квалификации, обыграв в предквалификационном турнире на то время еще представителя топ-дивизиона чемпионата мира сборную Польши.

Второй «шлем» Людмилы Киченок

Getty Images/Global Images Ukraine

32-летняя Людмила Киченок во второй раз в карьере победила на Grand Slam. Людмила триумфовала на US Open в паре с латвийкой Аленой Остапенко. В финале девушки победили французско-китайский дуэт Кристина Младенович/Чжан Шуай. В предыдущий раз Киченок побеждала в 2023-м на Wimbledon в паре с хорватом Мате Павичем в миксте. Тем самым Людмила стала самой титулованной украинкой в ​​истории «мейджоров». Кроме нее, из наших землячек на Grand Slam побеждали только сестры Алена и Катерина Бондаренко, тоже в паре победившие на Australian Open-2008. Людмила Киченок, к слову, в Мельбурне тоже вместе с Остапенко были в этом году близки к победе. Но уступили в финале Се Шувэй из Китайского Тайбэя и Элизе Мертенс из Бельгии.

А вот победа в одиночном разряде «мейджора» остается для украинцев несбыточной мечтой. В 90-е годы прошлого столетия близким к титулу был Андрей Медведев, уступивший в 1999-м году в финале Roland Garros Андре Агасси, выиграв у американца два первых сета. В новейшую пору уже трижды в полуфиналах играла Элина Свитолина, а в 2024-м на этой стадии на Australian Open остановилась Даяна Ястремская. Начав турнирный путь с квалификации, она по пути в полуфинал прошла чешку Маркету Вондроушову, так называемую француженку Варвару Грачеву, американку Эмму Наварро, белоруску Викторию Азаренку и еще одну представительницу Чехии Линду Носкову. Остановила Даяну в полуфинале будущая чемпионка турнира Чжэн Циньвэнь из Китая.