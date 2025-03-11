Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Филиппов вернулся в гонку бомбардиров УПЛ. Впереди только один игрок
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 15:20 | Обновлено 11 марта 2025, 15:41
802
0

Филиппов вернулся в гонку бомбардиров УПЛ. Впереди только один игрок

Александр оформил 10 голов в сезоне

11 марта 2025, 15:20 | Обновлено 11 марта 2025, 15:41
802
0
Филиппов вернулся в гонку бомбардиров УПЛ. Впереди только один игрок
ФК Александрия. Александр Филиппов

Форвард Александрии Александр Филиппов оформил дубль в матче чемпионата Украины против Оболони, забив четыре гола за четыре официальные встречи в 2025 году.

Это вернуло игрока в бомбардирскую гонку УПЛ. Теперь у Филиппова 10 голов в сезоне – столько же у хавбеков Георгия Судакова (Шахтер) и Алексея Гуцуляка (Полесье).

Впереди только форвард Динамо Владислав Ванат, у которого на этот момент 12 точных ударов.

По теме:
Динамо Киев – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Три гола за девять минут. Защитник Джордан вывел Зарю вперед
Карпаты – Шахтер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Филиппов Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат Георгий Судаков Алексей Гуцуляк
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Футбол | 11 марта 2025, 16:10 0
Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор
Александрия – Оболонь – 4:0. Дубль Филиппова. Видео голов и обзор

11 марта прошел матч чемпионата Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
Футбол | 10 марта 2025, 16:59 9
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ уволил всех тренеров и назначил нового наставника

Костышин вернулся в команду

ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Футбол | 11.03.2025, 00:07
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Футбол | 10.03.2025, 18:45
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Скандальная звезда Динамо не сыграет против Зари. Есть необычная причина
Футбол | 11.03.2025, 13:43
Скандальная звезда Динамо не сыграет против Зари. Есть необычная причина
Скандальная звезда Динамо не сыграет против Зари. Есть необычная причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 7
Бокс
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 1
Бокс
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
Легенда бокса: «Усик – мешок с трюками. Он может его завалить»
10.03.2025, 07:54 7
Бокс
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
«Он просто великолепен». Пресс-конференция Анчелотти после матча с Райо
09.03.2025, 21:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем