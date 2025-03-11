Филиппов вернулся в гонку бомбардиров УПЛ. Впереди только один игрок

Форвард Александрии Александр Филиппов оформил дубль в матче чемпионата Украины против Оболони, забив четыре гола за четыре официальные встречи в 2025 году.

Это вернуло игрока в бомбардирскую гонку УПЛ. Теперь у Филиппова 10 голов в сезоне – столько же у хавбеков Георгия Судакова (Шахтер) и Алексея Гуцуляка (Полесье).

Впереди только форвард Динамо Владислав Ванат, у которого на этот момент 12 точных ударов.