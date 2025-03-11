Украина. Премьер лига11 марта 2025, 15:20 | Обновлено 11 марта 2025, 15:41
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Филиппов вернулся в гонку бомбардиров УПЛ. Впереди только один игрок
Александр оформил 10 голов в сезоне
11 марта 2025, 15:20 | Обновлено 11 марта 2025, 15:41
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Форвард Александрии Александр Филиппов оформил дубль в матче чемпионата Украины против Оболони, забив четыре гола за четыре официальные встречи в 2025 году.
Это вернуло игрока в бомбардирскую гонку УПЛ. Теперь у Филиппова 10 голов в сезоне – столько же у хавбеков Георгия Судакова (Шахтер) и Алексея Гуцуляка (Полесье).
Впереди только форвард Динамо Владислав Ванат, у которого на этот момент 12 точных ударов.
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