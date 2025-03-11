11 марта, в четвертом круге турнира Индиан-Уэллс между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 23) и Джессика Пегула (WTA 4). Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинская спортсменка пытается играть только на топовых турнирах в этом году, исключением стал Линц, где она проиграла уже свой первый матч.

На Индиан-Уэллс Свитолина играет исключительно против американок, сначала была победа над Эшлин Крюгер – 6:1, 6:7, 6:3. Далее ожидалась сложная битва против сильной Дэниэль Коллинс, но удалось выиграть достаточно уверенно – 6:2, 6:4. Как-то слабо обстоят дела с первой подачей, всего 50% мячей попадают в корт с первой подачи. В каждом матче на этом турнире Элина совершала по 8 двойных ошибок.

Хоть украинке есть над чем работать, она способна пройти неудобную для себя соперницу, нужно показать свой лучший теннис и немного везения. Свитолина в этом году провела 12 матчей, в которых одержала 8 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Джессика Пегула

Неплохо проводит этот сезон американская теннисистка, на ее счету победа на турнире в Остине, а также финал в Аделаиде, где она проиграла землячке Мэдисон Киз. Пегула подходит к матчу против Свитолиной на серии из семи побед.

Спортсменка сейчас в хорошей форме и намерена продолжить победное шествие, особенно на глазах у родной публики. На Индиан-Уэллс спортсменка начала со второго круга, где сначала обыграла польку Магду Линетт – 6:4, 6:2. Проще было в третьем круге, когда удалось одолеть китаянку Ван – 6:1, 6:2. Процент первой подачи у Пегулы больше 70%, что является важным преимуществом.

Американка в этом году уже успела провести 19 матчей, в которых она одержала 15 побед, остановить ее не так просто.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Личные встречи

Спортсменки играли между собой целых семь раз, пока счет 5:2 в пользу американской теннисистки.

Последний раз соперницы пересекались в этом году, месяц назад на турнире в Дохе, тогда Пегула праздновала победу – 6:3, 7:6.

Прогноз

Встречаются две сильные и амбициозные теннисистки, которые хорошо знают друг друга. Американка имеет преимущество в очных противостояниях, а также идет выше в мировом рейтинге. Я думаю, есть высокие шансы увидеть затяжной матч, по этой причине я ставлю на тотал больше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.90.